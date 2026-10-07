Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 26

07/10  23:00

 Gnistan Helsinki vs Inter Turku

 EMPERORS CUP NHẬT BẢN 2026/27 – VÒNG 1/16

07/10  16:00

Urawa Reds vs Omiya Ardija

07/10  16:30

Avispa Fukuoka vs Yokohama FC

Cerezo Osaka vs Kagoshima Utd

Sanfrecce Hiroshima vs Iwaki

07/10  17:00

FC Tokyo vs Shonan Bellmare

Gainare Tottori vs Verdy

Kawasaki Frontale vs Tegevajaro Miyazaki

Okayama vs Chiba

Shimizu S Pulse vs V Varen Nagasaki

Yokohama F. Marinos vs Kyoto Sangyo

VĐQG BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29

08/10  05:30

Internacional vs Corinthians

Bragantino vs Mirassol

Remo vs Gremio

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

07/10  01:45

 Croatia 1-2 Tây Ban Nha

TV360
Anh 3-0 CH Séc

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

07/10  01:45

 Scotland 1-2 Slovenia

TV360
Thụy Sĩ 3-0 Bắc Macedonia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

06/10  21:00

Kazakhstan 2-2 Đảo Faroe

07/10  01:45

Moldova 0-4 Slovakia

Albania 2-1 San Marino

Estonia 0-0 Iceland

Luxembourg 0-2 Bulgaria
Belarus 1-0 Phần Lan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

06/10  21:00

Ấn Độ 1-6 Uruguay

06/10  23:00

Nga 3-3 Nigeria

07/10  06:00

 Argentina vs Benin

TV360

07/10  06:45

Colombia vs Peru

07/10  07:00

 Mỹ vs Canada

07/10  09:30

 Mexico vs Chile

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

07/10  02:00

Angola 3-1 Malawi

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn