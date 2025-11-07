|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
03:00
|
Elche - Real Sociedad
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
08/11
02:45
|
Pisa - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10
|
08/11
02:30
|
Werder Bremen - Wolfsburg
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
02:45
|
Paris FC - Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
02:00
|
Twente - Telstar
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 15
|
08/11
03:00
|
Watford - Bristol City
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 15
|
08/11
07:00
|
Rosario Central - San Lorenzo
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
08/11
07:00
|
Charlotte - New York City
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8
|
07/11
20:20
|
Al Feiha - Al Okhdood
|
07/11
21:35
|
Al Fateh - Al Taawoun
|
08/11
00:30
|
Al Najma - Al Hilal
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 - VÒNG BẢNG
|
06/11
14:45
|
Macarthur FC 2-1 Công An Hà Nội
|
K+Sport1
|
06/11
19:15
|
Bắc Kinh Quốc An 3-0 Đại Phố
|
K+Sport1
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
07/11
00:45
|
Basel 3-1 FCSB
|
Crvena Zvezda 1-0 Lille
|
Malmo 1-0 Panathinaikos
|
Midtjylland 3-1 Celtic
|
Dinamo Zagreb 2-0 Celta Vigo
|
Nice 1-3 Freiburg
|
Red Bull Salzburg 2-0 Go Ahead Eagles
|
Sturm Graz 0-0 Nottingham Forest
|
Utrecht 1-1 Porto
|
07/11
|
Aston Villa 2-0 Maccabi Tel Aviv
|
Bologna 0-0 Brann
|
Ferencvarosi 3-1 Ludogorets Razgrad
|
PAOK Thessaloniki 4-0 Young Boys
|
G.Rangers 0-2 Roma
|
Real Betis 2-0 Lyon
|
Braga 3-4 Racing Genk
|
Stuttgart 2-0 Feyenoord
|
Viktoria Plzen 0-0 Fenerbahce
|
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
07/11
|
AEK Athens 1-1 Shamrock Rovers
|
AEK Larnaca 0-0 Aberdeen
|
Noah 1-2 Sigma Olomouc
|
Mainz 2-1 Fiorentina
|
KuPS 3-1 Slovan Bratislava
|
NK Celje 2-1 Legia Warszawa
|
Samsunspor 3-0 Hamrun Spartans
|
Shakhtar Donetsk 2-0 Breidablik
|
Sparta Praha 0-0 Rakow Czestochowa
|
07/11
|
Hacken BK 1-2 RC Strasbourg
|
Crystal Palace 3-1 AZ Alkmaar
|
Dinamo Kiev 6-0 HSK Zrinjski Mostar
|
Shkendija 1-1 Jagiellonia Bialystok
|
Lausanne-Sport 1-1 Omonia Nicosia
|
Lincoln Red Imps 1-1 Rijeka
|
Rapid Wien 0-1 Universitatea Craiova
|
Rayo Vallecano 3-2 Lech Poznan
|
Shelbourne 0-1 Drita Gjilan
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8
|
06/11
|
Al Hazm 1-4 Al Khaleej
|
07/11
|
Al Riyadh 1-1 Damac
|
Al Qadsiah 4-0 Al Kholood