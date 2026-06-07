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Lịch thi đấu vòng cuối V-League 2025/26

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

07/06
20:00

U19 Việt Nam vs U19 Indonesia

TV360

07/06
20:00

U19 Timor-Leste vs U19 Myanmar

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

07/06
20:00

Kenya (N) - Lesotho

07/06
23:30

Đan Mạch - Ukraine

08/06
01:00

Kosovo - Andorra

08/06
01:45

Croatia – Slovenia

08/06
02:00

Morocco – Na Uy

Hy Lạp - Italia

08/06
03:00

Ecuador – Guatemala

08/06
06:00

Colombia – Jordan 

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

06/06

20:00

U19 Campuchia 3-0 U19 Philippines

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

06/06

20:00

Bỉ 5-0 Tunisia

06/06

23:00

Armenia 1-1 Kazakhstan

07/06

00:45

Romania 2-1 Xứ Wales

Bồ Đào Nha 2-1 Chile

07/06

01:30

Mỹ 1-2 Đức

07/06

02:00

Australia 1-1 Thụy Sỹ

Panama 1-1 Bosnia

07/06

03:00

Bolivia 0-4 Scotland

Anh 1-0 New Zealand

07/06

05:00

Brazil - Ai Cập

Thổ Nhĩ Kỳ - Venezuela

07/06

07:00

Argentina - Honduras