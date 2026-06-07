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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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07/06
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U19 Việt Nam vs U19 Indonesia
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TV360
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07/06
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U19 Timor-Leste vs U19 Myanmar
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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07/06
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Kenya (N) - Lesotho
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07/06
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Đan Mạch - Ukraine
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08/06
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Kosovo - Andorra
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08/06
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Croatia – Slovenia
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08/06
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Morocco – Na Uy
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Hy Lạp - Italia
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08/06
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Ecuador – Guatemala
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08/06
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Colombia – Jordan
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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06/06
20:00
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U19 Campuchia 3-0 U19 Philippines
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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06/06
20:00
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Bỉ 5-0 Tunisia
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06/06
23:00
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Armenia 1-1 Kazakhstan
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07/06
00:45
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Romania 2-1 Xứ Wales
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Bồ Đào Nha 2-1 Chile
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07/06
01:30
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Mỹ 1-2 Đức
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07/06
02:00
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Australia 1-1 Thụy Sỹ
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Panama 1-1 Bosnia
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07/06
03:00
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Bolivia 0-4 Scotland
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Anh 1-0 New Zealand
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07/06
05:00
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Brazil - Ai Cập
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Thổ Nhĩ Kỳ - Venezuela
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07/06
07:00
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Argentina - Honduras