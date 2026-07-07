Lịch thi đấu bóng đá World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
7/7 - 02:00 Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV10
7/7 - 07:00 Mỹ vs Bỉ Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9
7/7 - 23:00 Argentina vs Ai Cập Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9
8/7 - 03:00 Thụy Sĩ vs Colombia Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9