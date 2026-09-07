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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4
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08/09 00:00
|Getafe - Celta Vigo
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On Football, SCTV15
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08/09 02:00
|Elche - Real Sociedad
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3
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07/09 23:30
|Cagliari - Lecce
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MyTV
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08/09 01:45
|Udinese - Lazio
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MyTV
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VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2026/27 – VÒNG 5
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08/09 02:15
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Estoril - Arouca
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 5
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07/09 20:30
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Al Khaleej - Al Riyadh
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08/09 01:00
|Al Hilal - Neom
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C
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06/09 16:00
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U20 Triều Tiên 4-0 U20 Palestine
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TV360
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06/09 19:00
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U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran
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TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Everton 2-2 MU
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FPT Play
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06/09 22:30
|Arsenal 2-1 Chelsea
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4
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06/09 21:15
|Valencia 0-5 Barcelona
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On Football, SCTV15
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06/09 23:30
|Alaves 5-2 Osasuna
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On Football, SCTV15
|Malaga 0-0 Levante
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On Sports
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07/09 02:00
|Espanyol 1-1 Sevilla
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Frosinone 3-2 Venezia
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MyTV
|Parma 1-1 Monza
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MyTV
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06/09 23:00
|Bologna 2-2 Sassuolo
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MyTV
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07/09 01:45
|Juventus 1-1 AC Milan
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 2
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06/09 20:30
|Hamburg 0-5 Mainz 05
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06/09 22:30
|E. Frankfurt 1-4 Augsburg
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Troyes 2-6 Strasbourg
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On Sports News
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06/09 22:15
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Angers 1-2 Rennes
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On Sports News
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07/09 01:45
|Marseille 2-3 Paris FC
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On Sports News