Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VĐQG COLOMBIA 2025/26 - VÒNG 14
08/10
07:30
Millonarios - America de Cali
HẠNG 2 COLOMBIA 2025/26 - VÒNG 13
08/10
05:10
Real Cundinamarca - Orsomarso
HẠNG 2 BRAZIL 2025 - VÒNG 31
08/10
06:00
Amazonas - Criciuma EC
08/10
07:30
Goias GO - CRB Maceio
08/10
07:35
Botafogo - Paysandu PA
HẠNG 2 HÀN QUỐC 2025 - VÒNG 33
07/10
12:00
Seoul E Land 1-1 Hwaseong FC
07/10
14:30
Chungbuk Cheongju 0-2 Gimpo FC
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2025/2026 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu La Liga 2025/26 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cung cấp lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 đầy đủ và chi tiết.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.