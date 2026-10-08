Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

GIẢI CLB ĐÔNG NAM Á 2026/27 – VÒNG BẢNG

08/10  18:30

 Lion City vs CAHN

FPT Play

08/10  19:00

Johor DT vs Svay Rieng

FPT Play

Port MTI FC vs Persib Bandung

FPT Play

VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG PLAY OFF

08/10  22:00

 HJK Helsinki vs Vaasa VPS

08/10  23:00

 KuPS vs AC Oulu

VĐQG CH IRELAND 2026/27 – VÒNG 33

09/10  02:00

Shamrock Rovers vs Drogheda United

VĐQG ROMANIA 2026/27 – VÒNG 4

09/10  00:30

CFR Cluj vs Uni. Cluj

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

ASEAN Club Championship 2026/27

07/10 19:00

Buriram 0-0 Borneo

FPT Play

07/10 19:00

Ratchaburi 1-1 CA TP Hồ Chí Minh

FPT Play

07/10 20:00

Kuching City 2-2 Tampines

FPT Play

VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 26

07/10  23:00

 Gnistan Helsinki 0-0 Inter Turku

 EMPERORS CUP NHẬT BẢN 2026/27 – VÒNG 1/16

07/10  16:00

Urawa Reds 3-2 Omiya Ardija

07/10  16:30

Avispa Fukuoka 0-1 Yokohama FC

Cerezo Osaka 2-0 Kagoshima Utd

Sanfrecce Hiroshima 4-0 Iwaki

07/10  17:00

FC Tokyo 4-0 Shonan Bellmare

Gainare Tottori 0-0 Verdy (pen 3-4)

Kawasaki Frontale 2-0 Tegevajaro Miyazaki

Okayama 1-0 Chiba

Shimizu S Pulse 2-1 V Varen Nagasaki

Yokohama F. Marinos 2-1 Kyoto Sangyo

VĐQG BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29

08/10  05:30

Internacional vs Corinthians

Bragantino vs Mirassol

Remo vs Gremio

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

07/10  01:45

 Croatia 1-2 Tây Ban Nha

TV360
Anh 3-0 CH Séc

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

07/10  01:45

 Scotland 1-2 Slovenia

TV360
Thụy Sĩ 3-0 Bắc Macedonia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

06/10  21:00

Kazakhstan 2-2 Đảo Faroe

07/10  01:45

Moldova 0-4 Slovakia

Albania 2-1 San Marino

Estonia 0-0 Iceland

Luxembourg 0-2 Bulgaria
Belarus 1-0 Phần Lan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

06/10  21:00

Ấn Độ 1-6 Uruguay

06/10  23:00

Nga 3-3 Nigeria

07/10  06:00

 Argentina 3-0 Benin

TV360

07/10  06:45

Colombia 2-0 Peru

07/10  07:00

 Mỹ vs Canada

07/10  09:30

 Mexico vs Chile

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

07/10  02:00

Angola 3-1 Malawi

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