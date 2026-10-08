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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIẢI CLB ĐÔNG NAM Á 2026/27 – VÒNG BẢNG
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08/10 18:30
|Lion City vs CAHN
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FPT Play
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08/10 19:00
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Johor DT vs Svay Rieng
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FPT Play
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Port MTI FC vs Persib Bandung
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FPT Play
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VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG PLAY OFF
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08/10 22:00
|HJK Helsinki vs Vaasa VPS
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08/10 23:00
|KuPS vs AC Oulu
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VĐQG CH IRELAND 2026/27 – VÒNG 33
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09/10 02:00
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Shamrock Rovers vs Drogheda United
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VĐQG ROMANIA 2026/27 – VÒNG 4
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09/10 00:30
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CFR Cluj vs Uni. Cluj
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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ASEAN Club Championship 2026/27
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07/10 19:00
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Buriram 0-0 Borneo
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FPT Play
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07/10 19:00
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Ratchaburi 1-1 CA TP Hồ Chí Minh
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FPT Play
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07/10 20:00
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Kuching City 2-2 Tampines
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FPT Play
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VĐQG PHẦN LAN 2026/27 – VÒNG 26
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07/10 23:00
|Gnistan Helsinki 0-0 Inter Turku
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EMPERORS CUP NHẬT BẢN 2026/27 – VÒNG 1/16
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07/10 16:00
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Urawa Reds 3-2 Omiya Ardija
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07/10 16:30
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Avispa Fukuoka 0-1 Yokohama FC
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Cerezo Osaka 2-0 Kagoshima Utd
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Sanfrecce Hiroshima 4-0 Iwaki
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07/10 17:00
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FC Tokyo 4-0 Shonan Bellmare
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Gainare Tottori 0-0 Verdy (pen 3-4)
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Kawasaki Frontale 2-0 Tegevajaro Miyazaki
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Okayama 1-0 Chiba
|Shimizu S Pulse 2-1 V Varen Nagasaki
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Yokohama F. Marinos 2-1 Kyoto Sangyo
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VĐQG BRAZIL 2026/27 – VÒNG 29
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08/10 05:30
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Internacional vs Corinthians
|Bragantino vs Mirassol
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Remo vs Gremio
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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07/10 01:45
|Croatia 1-2 Tây Ban Nha
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TV360
|Anh 3-0 CH Séc
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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07/10 01:45
|Scotland 1-2 Slovenia
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TV360
|Thụy Sĩ 3-0 Bắc Macedonia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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06/10 21:00
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Kazakhstan 2-2 Đảo Faroe
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07/10 01:45
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Moldova 0-4 Slovakia
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Albania 2-1 San Marino
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Estonia 0-0 Iceland
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Luxembourg 0-2 Bulgaria
|Belarus 1-0 Phần Lan
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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06/10 21:00
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Ấn Độ 1-6 Uruguay
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06/10 23:00
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Nga 3-3 Nigeria
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07/10 06:00
|Argentina 3-0 Benin
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TV360
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07/10 06:45
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Colombia 2-0 Peru
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07/10 07:00
|Mỹ vs Canada
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07/10 09:30
|Mexico vs Chile
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VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
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07/10 02:00
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Angola 3-1 Malawi