|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
|
08/11
18:00
|
PVF-CAND - Thể Công Viettel
|
FPT Play, TV 360+9
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 11
|
08/11
19:30
|
Tottenham - Manchester Utd
|
K+ SPORT 1
|
08/11
22:00
|
Everton - Fulham
|
K+ SPORT 1
|
West Ham - Burnley
|
K+ SPORT 2
|
09/11
00:30
|
Sunderland - Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
09/11
03:00
|
Chelsea - Wolverhampton
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
20:00
|
Girona - Alaves
|
SCTV 15
|
08/11
22:15
|
Sevilla - Osasuna
|
SCTV 15
|
09/11
00:30
|
Atletico Madrid - Levante
|
SCTV 15
|
09/11
03:00
|
Espanyol - Villarreal
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
08/11
21:00
|
Como - Cagliari
|
ON FOOTBALL
|
Lecce - Verona
|
ON SPORTS NEWS
|
09/11
00:00
|
Juventus - Torino
|
ON FOOTBALL
|
09/11
02:45
|
Parma - AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10
|
08/11
21:30
|
Hamburg - Dortmund
|
TV 360
|
Hoffenheim - RB Leipzig
|
TV 360
|
Leverkusen - Heidenheim
|
TV 360
|
Union Berlin - Bayern Munich
|
TV 360
|
09/11
00:30
|
M’gladbach - Koln
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
23:00
|
Marseille - Brest
|
ON SPORTS NEWS
|
09/11
01:00
|
Le Havre - Nantes
|
ON SPORTS NEWS
|
09/11
03:05
|
Monaco - Lens
|
ON SPORTS NEWS
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
09/11
08:00
|
Inter Miami - Nashville
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8
|
08/11
20:50
|
NEOM - Al Nassr
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
03:00
|
Elche 1-1 Real Sociedad
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
08/11
02:45
|
Pisa 1-0 Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10
|
08/11
02:30
|
Werder Bremen 2-1 Wolfsburg
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
02:45
|
Paris FC 0-1 Rennes
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 12
|
08/11
02:00
|
Twente 0-0 Telstar
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 15
|
08/11
03:00
|
Watford 1-1 Bristol City
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 15
|
08/11
07:00
|
Rosario Central - San Lorenzo
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
08/11
07:00
|
Charlotte - New York City
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8
|
07/11
20:20
|
Al Feiha 2-0 Al Okhdood
|
07/11
21:35
|
Al Fateh 2-5 Al Taawoun
|
08/11
00:30
|
Al Najma 2-4 Al Hilal