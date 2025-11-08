Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10

08/11

18:00

PVF-CAND - Thể Công Viettel

FPT Play, TV 360+9

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 11

08/11

19:30

Tottenham - Manchester Utd

K+ SPORT 1

08/11

22:00

Everton - Fulham

K+ SPORT 1

West Ham - Burnley

K+ SPORT 2

09/11

00:30

Sunderland - Arsenal

K+ SPORT 1

09/11

03:00

Chelsea - Wolverhampton

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12

08/11

20:00

Girona - Alaves

SCTV 15

08/11

22:15

Sevilla - Osasuna

SCTV 15

09/11

00:30

Atletico Madrid - Levante

SCTV 15

09/11

03:00

Espanyol - Villarreal

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11

08/11

21:00

Como - Cagliari

ON FOOTBALL

Lecce - Verona

ON SPORTS NEWS

09/11

00:00

Juventus - Torino

ON FOOTBALL

09/11

02:45

Parma - AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10

08/11

21:30

Hamburg - Dortmund

TV 360

Hoffenheim - RB Leipzig

TV 360

Leverkusen - Heidenheim

TV 360

Union Berlin - Bayern Munich

TV 360

09/11

00:30

M’gladbach - Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12

08/11

23:00

Marseille - Brest

ON SPORTS NEWS

09/11

01:00

Le Havre - Nantes

ON SPORTS NEWS

09/11

03:05

Monaco - Lens

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025 – VÒNG PLAY OFF

09/11

08:00

Inter Miami - Nashville

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8

08/11

20:50

NEOM - Al Nassr

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12

08/11

03:00

Elche 1-1 Real Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11

08/11

02:45

Pisa 1-0 Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10

08/11

02:30

Werder Bremen 2-1 Wolfsburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12

08/11

02:45

Paris FC 0-1 Rennes

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 12

08/11

02:00

Twente 0-0 Telstar

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 15

08/11

03:00

Watford 1-1 Bristol City

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 15

08/11

07:00

Rosario Central - San Lorenzo

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

08/11

07:00

Charlotte - New York City

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 8

07/11

20:20

Al Feiha 2-0 Al Okhdood

07/11

21:35

Al Fateh 2-5 Al Taawoun

08/11

00:30

Al Najma 2-4 Al Hilal