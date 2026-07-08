Lịch thi đấu bóng đá World Cup hôm nay
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU VÒNG KÊNH TRỰC TIẾP
7/7 - 23:00 Argentina 3-2 Ai Cập Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9
8/7 - 03:00 Thụy Sĩ 0-0 Colombia
(pen 4-3)		 Vòng 1/8 VTV3, VTV6, VTV9

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

08/07

22:00

Kairat Almaty - Sutjeska Niksic

08/07

23:00

Flora Tallin - Iberia Tbilisi

09/07

00:00

ML Vitebsk - Uni. Craiova

Petrocub - Egnatia

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

08/07

23:00

Zira - Torpedo Kutaisi

09/07

00:30

Connahs Q. Nomads - Ballkani

Differdange - Ilves Tampere