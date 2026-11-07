Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

07/11  17:00

HAGL vs Hà Nội

FPT Play

07/11  18:00

Ninh Bình vs Bắc Ninh

FPT Play

Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An

FPT Play

07/11  19:15

 Công an Hà Nội vs Công an TPHCM

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

07/11  19:30

 Leeds vs Tottenham

FPT Play

07/11  22:00

 Arsenal vs Hull City

FPT Play

Fulham vs Newcastle

FPT Play

08/11  00:30

Nottingham vs Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12

07/11  20:00

 Malaga vs Racing Santander

On Football, SCTV15

07/11  22:15

 Espanyol vs Deportivo

On Football, SCTV15

08/11  00:30

 Osasuna vs Bilbao

On Football, SCTV15

08/11  03:00

 Valencia vs Real Madrid

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11

07/11  21:00

 Cagliari vs Frosinone

MyTV
Torino vs Lecce

MyTV

08/11  00:00

 Parma vs Bologna

MyTV

08/11  02:45

 AS Roma vs Sassuolo

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9

07/11  21:30

 Dortmund vs Elversberg

Mainz 05 vs Bayern Munich

RB Leipzig vs Augsburg

Paderborn vs Frankfurt

08/11  00:30

Stuttgart vs Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10

08/11  01:00

 Auxerre vs Paris FC

On Sports News

08/11  03:05

 PSG vs Troyes

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

06/11  18:00

 Hà Tĩnh 1-2 Nam Định

FPT Play
Đồng Nai 1-0 Đà Nẵng

FPT Play

V.LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG 7

06/11  17:00

Văn Hiến 0-1 Huế

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

07/11  03:00

 Everton 3-1 Coventry City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12

07/11  03:00

 Sevilla 0-0 Alaves

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11

07/11  02:45

 Venezia 2-1 Udinese

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9

07/11  02:30

 Hamburg 3-1 M’gladbach

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10

07/11  02:45

 Toulouse 3-1 Strasbourg

On Sports News
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, bao gồm các giải trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và các giải đấu của bóng đá Việt Nam.
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