|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
CASPER CUP 2026
|
17/11 19:00
|Kyrgyzstan vs Việt Nam
|
VTV6, FPT Play
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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18/11 02:45
|Đan Mạch vs Na Uy
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MyTV
|Xứ Wales vs Bồ Đào Nha
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MyTV
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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18/11 02:45
|Bosnia vs Romania
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MyTV
|Hungary vs Bắc Ireland
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MyTV
|Ireland vs Kosovo
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MyTV
|Israel vs Áo
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MyTV
|Ba Lan vs Thụy Điển
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MyTV
|Ukraine vs Georgia
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MyTV
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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17/11 13:00
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Malaysia vs Yemen
|
17/11 17:00
|Singapore vs Brazil
|
17/11 19:00
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Trung Quốc vs Bahrain
|
17/11 20:00
|
Lebanon vs Palestine
|
17/11 20:10
|Nhật Bản vs Paraguay
|
17/11 21:00
|
Qatar vs Hàn Quốc
|
17/11 21:10
|
UAE vs Syria
|
17/11 23:00
|
Jordan vs Australia
|
17/11 23:15
|
Iraq vs Iran
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17/11 23:30
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Kuwait vs Honduras
|
18/11 06:00
|
Chile vs Colombia
|Argentina vs Costa Rica
|
18/11 06:30
|
Uruguay vs CH Dominican
|
Ecuador vs Bolivia
|
CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27
|
18/11 07:00
|
Mỹ vs Haiti
|
18/11 09:30
|
Mexico vs Jamaica
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
17/11 02:45
|Đức 5-0 Hà Lan
|
MyTV
|Hy Lạp 1-0 Serbia
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MyTV
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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17/11 02:45
|Bắc Macedonia 0-3 Slovenia
|
MyTV
|Thụy Sĩ 4-0 Scotland
|
MyTV
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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16/11 22:00
|Đảo Faroe 1-0 Moldova
|
MyTV
|Kazakhstan 2-2 Slovakia
|
MyTV
|
17/11 00:00
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Estonia 2-1 Bulgaria
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MyTV
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Iceland 3-0 Luxembourg
|
MyTV
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
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17/11 00:00
|Lithuania 2-1 Liechtenstein
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MyTV
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17/11 02:45
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Gibraltar 1-1 Malta
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MyTV
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GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
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16/11 20:00
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Namibia 0-3 Cameroon
|
Sudan 2-4 Senegal
|
Zimbabwe 3-0 Guinea Xích đạo
|
16/11 22:00
|
Somalia 0-1 Ghana
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16/11 23:00
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CH Trung Phi 0-1 Benin
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Eritrea 1-3 Guinea
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CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27 – BẢNG A
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16/11 08:00
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Canada vs Guatemala
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CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27 – BẢNG B
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17/11 02:00
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Cuba 9-0 Grenada
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Guadeloupe 4-1 Bermuda
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Guyana 4-2 Puerto Rico
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