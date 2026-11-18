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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIẢI CLB ĐÔNG NAM Á 2026/27 – VÒNG BẢNG
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18/11 18:00
|CA TPHCM vs Buriram Utd
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FPT Play
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18/11 18:30
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Tampines vs Ratchaburi
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FPT Play
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18/11 19:00
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Borneo vs Manila Digger
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FPT Play
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CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1/64
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19/11 01:00
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Portugalete vs Real Union
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Utebo FC vs Sabadell
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19/11 02:00
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Alcoyano vs Mallorca
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Badajoz vs Tenerife
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19/11 02:30
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Minera vs Cartagena
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Reus FC vs Barakaldo
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VĐQG BRAZIL 2026/27 – VÒNG 35
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19/11 05:30
|Coritiba vs Santos
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19/11 06:00
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Remo vs Chapecoense
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19/11 06:30
|Cruzeiro vs Palmeiras
|Flamengo vs Atl Paranaense
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19/11 07:30
|Corinthians vs Botafogo
|Gremio vs Bahia
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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U19 CFA TEAM CHINA PANDA CUP 2026
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17/11 14:30
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U19 Việt Nam 2-2 U19 Tajikistan
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17/11 18:35
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U19 Trung Quốc 2-1 U19 Hàn Quốc
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CASPER CUP 2026
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17/11 19:00
|Kyrgyzstan 2-1 Việt Nam
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VTV6, FPT Play
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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18/11 02:45
|Đan Mạch 2-3 Na Uy
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MyTV
|Xứ Wales 2-3 Bồ Đào Nha
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MyTV
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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18/11 02:45
|Bosnia 2-1 Romania
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MyTV
|Hungary 1-1 Bắc Ireland
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MyTV
|Ireland 3-0 Kosovo
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MyTV
|Israel 1-1 Áo
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MyTV
|Ba Lan 1-1 Thụy Điển
|
MyTV
|Ukraine 1-0 Georgia
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MyTV
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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17/11 13:00
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Malaysia 2-1 Yemen
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17/11 17:00
|Singapore 0-7 Brazil
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17/11 19:00
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Trung Quốc 2-2 Bahrain
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17/11 20:00
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Lebanon 0-0 Palestine
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17/11 20:10
|Nhật Bản 1-2 Paraguay
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17/11 21:00
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Qatar 0-1 Hàn Quốc
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17/11 21:10
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UAE 4-2 Syria
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17/11 23:00
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Jordan 2-0 Australia
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17/11 23:15
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Iraq 1-1 Iran
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17/11 23:30
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Kuwait 0-2 Honduras
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18/11 06:00
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Chile vs Colombia
|Argentina vs Costa Rica
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18/11 06:30
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Uruguay vs CH Dominican
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Ecuador vs Bolivia
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CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27
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18/11 07:00
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Mỹ vs Haiti
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18/11 09:30
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Mexico vs Jamaica
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