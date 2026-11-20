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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
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20/11 17:00
|Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
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FPT Play
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20/11 19:15
|Thể Công vs Sông lam Nghệ An
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
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21/11 03:00
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Ath Bilbao vs Espanyol
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ON Football, SCTV15
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 10
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21/11 02:30
|Bayern Munich vs Cologne
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 11
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21/11 02:45
|Troyes vs Le Havre
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ON Sports News
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 9
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21/11 00:30
|Al Ahli vs Al Nassr
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH CÁC CLB ĐÔNG NAM Á 2026/27 – VÒNG BẢNG
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19/11 19:00
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Persib Bandung 6-0 Shan Utd
|FPT Play
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Svay Rieng 4-1 Port MTI FC
|FPT Play
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19/11 19:30
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CAHN 1-3 Johor DT
|FPT Play
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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19/11 20:00
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U17 New Caledonia 0-1 U17 Ecuador
|FPT Play, MyTV
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U17 Pháp 3-1 U17 Haiti
|FPT Play, MyTV
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19/11 20:30
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U17 Hàn Quốc 3-0 U17 Uganda
|FPT Play, MyTV
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19/11 21:00
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U17 Saudi Arabia 2-3 U17 Uruguay
|FPT Play, MyTV
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19/11 22:00
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U17 Mozambique 4-0 U17 Đan Mạch
|FPT Play, MyTV
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19/11 22:30
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U17 Qatar 2-0 U17 Panama
|FPT Play, MyTV
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19/11 23:00
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U17 Ai Cập 1-2 U17 Hy Lạp
|FPT Play, MyTV
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U17 Argentina 0-2 U17 Australia
|FPT Play, MyTV
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