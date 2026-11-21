|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
|
21/11 18:00
|Nam Định vs Hải Phòng
|
FPT Play
|Đồng Nai vs Hà Nội FC
|
FPT Play
|
NGOAI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 11
|
21/11 19:30
|
Man City vs Fulham
|
FPT Play
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21/11 22:00
|Bournemouth vs Nottingham
|
FPT Play
|Aston Villa vs Sunderland
|
FPT Play
|Chelsea vs Leeds
|
FPT Play
|Coventry vs Crystal Palace
|
FPT Play
|Tottenham vs Ipswich
|
FPT Play
|
22/11 00:30
|Newcastle vs Arsenal
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
|
21/11 20:00
|Alaves vs Deportivo
|
ON Football, SCTV15
|
21/11 22:15
|
Vallecano vs Valencia
|
ON Football, SCTV15
|
22/11 00:30
|
Sevilla vs Real Betis
|
ON Football, SCTV15
|
22/11 03:00
|Real Madrid vs Celta Vigo
|
ON Football, SCTV15
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 10
|
21/11 21:30
|Leverkusen vs Paderborn
|M’gladbach vs Dortmund
|Frankfurt vs Hoffenheim
|
Elversberg vs Freiburg
|Union Berlin vs RB Leipzig
|
22/11 00:30
|
Schalke 04 vs Stuttgart
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 12
|
21/11 21:00
|Como vs Cagliari
|
MyTV
|Lazio vs Lecce
|
MyTV
|
22/11 00:00
|Parma vs AS Roma
|
MyTV
|
22/11 02:45
|Napoli vs Torino
|
MyTV
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 11
|
21/11 23:15
|Nice vs PSG
|
ON Sports News
|
22/11 02:45
|
Monaco vs Auxerre
|
Lille vs Lyon
|
ON Sports News
|
Lens vs Toulouse
|
ON Sports+
|
Strasbourg vs Brest
|
ON Plus
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27 – PLAY OFF
|
22/11 02:00
|
New England Revolution vs Philadelphia Union
|
22/11 04:00
|
Dallas vs Portland Timbers
|
22/11 06:00
|
Inter Miami vs Columbus Crew
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
|
20/11 17:00
|Thanh Hóa 2-1 Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play
|
20/11 19:15
|Thể Công 0-0 Sông lam Nghệ An
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
|
21/11 03:00
|
Ath Bilbao vs Espanyol
|
ON Football, SCTV15
|
LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 10
|
21/11 02:30
|Bayern Munich 1-1 Cologne
|
LỊCH THI ĐẤU VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 11
|
21/11 02:45
|Troyes 3-1 Le Havre
|
ON Sports News
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 9
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21/11 00:30
|Al Ahli 3-1 Al Nassr
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