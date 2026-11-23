|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
23/11 20:45
|Neftchi Fergana vs Al Hilal
|
23/11 23:00
|
Al Ain vs Esteghlal
|
Al Shamal vs Al Ahli
|
Tractor vs Al Wasl
|
24/11 01:15
|
Al Ittihad vs Pakhtakor
|
Al Quwa Al Jawiya vs Al Gharafa
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 11
|
24/11 03:00
|Brentford vs Everton
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
|
24/11 03:00
|Levante vs Elche
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 12
|
24/11 02:45
|Monza vs Fiorentina
|
MyTV
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
|
24/11 08:00
|
St Louis City vs Los Angeles
|
FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
|
23/11 19:30
|Tây Ban Nha U17 vs Fiji U17
|
FPT Play, MyTV
|
Tajikistan U17 vs Croatia U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 20:00
|Uzbekistan U17 vs Jamaica U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 20:30
|Senegal U17 vs Cuba U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 21:30
|Italia U17 vs Bờ Biển Ngà U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 22:00
|Morocco U17 vs Trung Quốc U17
|
FPT Play, MyTV
|
23/11 22:30
|Mali U17 vs Bỉ U17
|
FPT Play, MyTV
|Việt Nam U17 vs New Zealand U17
|
FPT Play, MyTV
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
|
22/11 18:00
|Đà Nẵng 0-1 Ninh Bình
|
FPT Play
|
Hà Tĩnh 2-1 CA TPHCM
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 11
|
22/11 21:00
|Hull 2-0 Brighton
|
FPT Play
|
22/11 23:30
|Liverpool 4-0 MU
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
|
22/11 20:00
|Barcelona 3-2 Villarreal
|
On Football, SCTV15
|
22/11 22:15
|Racing Santander 3-2 Sociedad
|
On Football, SCTV15
|
23/11 00:30
|Osasuna 1-0 Malaga
|
On Football, SCTV15
|
23/11 03:00
|Getafe 0-3 Atletico Madrid
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 12
|
22/11 18:30
|Juventus 4-0 Venezia
|
MyTV
|
22/11 21:00
|Bologna 1-1 Udinese
|
MyTV
|Sassuolo 0-2 Genoa
|
MyTV
|
23/11 00:00
|AC Milan 5-1 Frosinone
|
MyTV
|
23/11 02:45
|Atalanta 4-4 Inter Milan
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 10
|
22/11 21:30
|Augsburg 3-1 Mainz
|
22/11 23:30
|Werder Bremen 4-0 Hamburg
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 11
|
22/11 21:00
|Paris FC 4-0 Angers
|
On Sports News
|
22/11 23:15
|
Lorient 1-1 Rennes
|
On Sports News
|
23/11 02:45
|
Marseille 2-3 Le Mans
|
On Sports News
|
FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
|
22/11 19:30
|
U17 Hy Lạp 2-1 U17 Panama
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Đan Mạch 0-0 U17 Australia
|
FPT Play, MyTV
|
22/11 20:00
|
U17 Ecuador 0-0 U17 Uganda
|
FPT Play, MyTV
|
22/11 20:30
|
U17 Pháp 0-1 U17 Saudi Arabia
|
FPT Play, MyTV
|
22/11 21:30
|
U17 Hàn Quốc 6-0 U17 New Caledonia
|
FPT Play, MyTV
|
22/11 22:00
|
U17 Qatar 0-2 U17 Ai Cập
|
FPT Play, MyTV
|
22/11 22:30
|
U17 Uruguay 4-1 U17 Haiti
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Argentina 2-1 U17 Mozambique
|
FPT Play, MyTV
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