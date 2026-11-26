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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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27/11 00:45
|Besiktas vs H.Beer Sheva
|Celta Vigo vs Bournemouth
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On Sports
|Dinamo Zagreb vs Leverkusen
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On Sports +
|Olympiacos vs AC Milan
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On Football
|Marseille vs Levski Sofia
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On Sports News
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Salzburg vs Ararat Armenia
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Saint Gilloise vs Lech Poznan
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Viktoria Plzen vs Benfica
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27/11 03:00
|Crystal Palace vs Sociedad
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On Football
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Ferencvarosi vs Celje
|Juventus vs Omonia Nicosia
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On Sports
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NEC Nijmegen vs Rennes
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OFI Crete vs Anderlecht
|Lyon vs Lillestrom
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Torreense vs Celtic
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Sparta Praha vs AZ Alkmaar
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On Sports +
|Sunderland vs Jagiellonia
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On Sports News
|Hoffenheim vs Sturm Graz
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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26/11 17:00
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Gangwon vs Kitchee
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Kuching City vs Phnom Penh Crown
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Tampines vs Shanghai Shenhua
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26/11 19:15
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Pathum United vs Lion City
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Svay Rieng vs Machida
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Tai Po vs Adelaide United
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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26/11 20:00
|U17 Việt Nam vs U17 Mali
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FPT Play, MyTV
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U17 New Zealand vs U17 Bỉ
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FPT Play, MyTV
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26/11 21:00
|
U17 Uzbekistan vs U17 Italia
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Jamaica vs U17 Bờ Biển Ngà
|
FPT Play, MyTV
|
26/11 22:00
|
U17 Maroc vs U17 Tây Ban Nha
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Trung Quốc vs U17 Fiji
|
FPT Play, MyTV
|
26/11 23:00
|
U17 Tajikistan vs U17 Senegal
|
FPT Play, MyTV
|
U17 Croatia vs U17 Cuba
|
FPT Play, MyTV
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
26/11 00:45
|Sabah Baku 1-4 Barcelona
|
TV360
|Slavia Praha 0-1 Villarreal
|
TV360, On Football
|
26/11 03:00
|Atletico Madrid 2-0 Viking
|
TV360, On Sports +
|Club Brugge 0-3 Liverpool
|
TV360
|Inter Milan 2-0 Stuttgart
|
TV360, On Sports News
|Lille 2-1 Bayern Munich
|
TV360, On Sports
|PSG 3-2 AS Roma
|
TV360, On Football
|Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahce
|
TV360
|Sporting Lisbon 2-3 MU
|
TV360
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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25/11 17:00
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Gamba Osaka 2-0 Port FC
|
Kashima Antlers 3-0 Jeonbuk
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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25/11 14:45
|Melbourne Victory 0-0 Thể Công
|
25/11 19:15
|
Persib Bandung 3-1 FC Seoul
|
25/11 20:45
|
Nasaf Qarshi 1-0 Al Khalidiyah
|
25/11 23:00
|
Al Faisaly Amman 0-1 Al Rayyan
|
Al Jazira 1-0 Gol Gohar
|
Al Kuwait 1-2 Al Wahda
|
Al Muharraq 2-4 Arkadag
|
26/11 01:15
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Al Taawon 0-0 Al Nahda
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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25/11 19:30
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U17 Ecuador 2-3 U17 Hàn Quốc
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FPT Play, MyTV
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U17 Uganda 6-0 U17 New Caledonia
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FPT Play, MyTV
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25/11 20:30
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U17 Uruguay 0-3 U17 Pháp
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FPT Play, MyTV
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U17 Haiti 1-2 U17 Saudi Arabia
|
FPT Play, MyTV
|
25/11 21:30
|
U17 Hy Lạp 4-1 U17 Qatar
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FPT Play, MyTV
|
U17 Panama 1-4 U17 Ai Cập
|
FPT Play, MyTV
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25/11 22:30
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U17 Đan Mạch 3-3 U17 Argentina
|
FPT Play, MyTV
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U17 Australia 2-2 U17 Mozambique
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FPT Play, MyTV
Tâm điểm ngày 26/11 là lượt cuối vòng bảng U17 World Cup 2026, với trận U17 Việt Nam gặp Mali lúc 20h00, cùng giờ New Zealand đối đầu Bỉ. Đáng chú ý còn có Uzbekistan gặp Italy (21h00), Morocco chạm trán Tây Ban Nha (22h00) và Croatia gặp Cuba (23h00).
Bên cạnh đó, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, V.League, Cúp Quốc gia và các đội tuyển Việt Nam cũng được cập nhật thường xuyên.
Thông tin được sắp xếp theo ngày, giờ Việt Nam, giải đấu và cặp đấu, kèm kênh phát sóng trực tiếp khi có thông báo.
Độc giả dễ dàng tra cứu lịch hôm nay, ngày mai và các trận cầu sắp tới.
Cổ vũ U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn