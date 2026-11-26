Lịch thi đấu U17 World Cup hôm nay 26/11

Bên cạnh đó, lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, V.League, Cúp Quốc gia và các đội tuyển Việt Nam cũng được cập nhật thường xuyên.

Thông tin được sắp xếp theo ngày, giờ Việt Nam, giải đấu và cặp đấu, kèm kênh phát sóng trực tiếp khi có thông báo.

Độc giả dễ dàng tra cứu lịch hôm nay, ngày mai và các trận cầu sắp tới.