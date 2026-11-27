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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 8
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27/11 18:00
|Nam Định vs Công An Hà Nội
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FPT Play
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Sông Lam Nghệ An vs Ninh Binh
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FPT Play
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NGOAI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 12
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28/11 03:30
|Nottingham vs Chelsea
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FPT Play
|VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 14
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28/11 03:00
|Levante vs Racing Santander
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ON Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 13
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28/11 02:45
|Venezia vs Bologna
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 11
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28/11 02:30
|Werder Bremen vs M’gladbach
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 12
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28/11 02:45
|Brest vs Paris FC
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 13
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27/11 19:15
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Al Kholood vs Al Khaleej
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27/11 21:20
|Al Qadisiya vs Al Fayha
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28/11 00:30
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Al Ittihad vs Neom
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27 – PLAY OFF
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28/11 08:00
|Columbus Crew vs Inter Miami
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28/11 10:00
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Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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27/11 20:00
|Colombia U17 vs Serbia U17
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FPT Play, MyTV
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Honduras U17 vs Nhật Bản U17
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FPT Play, MyTV
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27/11 21:00
|Costa Rica U17 vs Brazil U17
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FPT Play, MyTV
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Ireland U17 vs Tanzania U17
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FPT Play, MyTV
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27/11 22:00
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Algeria U17 vs CH Dominican U17
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FPT Play, MyTV
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Montenegro U17 vs Chile U17
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FPT Play, MyTV
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27/11 23:00
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Romania U17 vs Cameroon U17
|
FPT Play, MyTV
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Venezuela U17 vs Mexico U17
|
FPT Play, MyTV
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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27/11 00:45
|Besiktas 2-1 H.Beer Sheva
|Celta Vigo 1-2 Bournemouth
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On Sports
|Dinamo Zagreb 0-2 Leverkusen
|
On Sports +
|Olympiacos 2-4 AC Milan
|
On Football
|Marseille 1-0 Levski Sofia
|
On Sports News
|
Salzburg 2-0 Ararat Armenia
|
Saint Gilloise 2-2 Lech Poznan
|
Viktoria Plzen 4-0 Benfica
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27/11 03:00
|Crystal Palace 2-1 Sociedad
|
On Football
|
Ferencvarosi 0-0 Celje
|Juventus 4-1 Omonia Nicosia
|
On Sports
|
NEC Nijmegen 3-1 Rennes
|
OFI Crete 1-3 Anderlecht
|Lyon 0-0 Lillestrom
|
Torreense 1-2 Celtic
|
Sparta Praha 2-4 AZ Alkmaar
|
On Sports +
|Sunderland 1-1 Jagiellonia
|
On Sports News
|Hoffenheim 3-1 Sturm Graz
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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26/11 17:00
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Gangwon 3-2 Kitchee
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Kuching City 3-0 Phnom Penh Crown
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Tampines 1-7 Shanghai Shenhua
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26/11 19:15
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Pathum United 0-3 Lion City
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Svay Rieng 2-0 Machida
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Tai Po 1-7 Adelaide United
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FIFA U17 WORLD CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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26/11 20:00
|U17 Việt Nam 0-2 U17 Mali
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FPT Play, MyTV
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U17 New Zealand 0-6 U17 Bỉ
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FPT Play, MyTV
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26/11 21:00
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U17 Uzbekistan 1-3 U17 Italia
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FPT Play, MyTV
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U17 Jamaica 1-3 U17 Bờ Biển Ngà
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FPT Play, MyTV
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26/11 22:00
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U17 Maroc 0-2 U17 Tây Ban Nha
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FPT Play, MyTV
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U17 Trung Quốc 8-0 U17 Fiji
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FPT Play, MyTV
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26/11 23:00
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U17 Tajikistan 1-1 U17 Senegal
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FPT Play, MyTV
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U17 Croatia 7-0 U17 Cuba
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FPT Play, MyTV
Tâm điểm ngày 26/11 là lượt cuối vòng bảng U17 World Cup 2026, với trận U17 Việt Nam gặp Mali lúc 20h00, cùng giờ New Zealand đối đầu Bỉ. Đáng chú ý còn có Uzbekistan gặp Italy (21h00), Morocco chạm trán Tây Ban Nha (22h00) và Croatia gặp Cuba (23h00).