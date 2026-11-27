hôm nay được cập nhật liên tục, giúp người hâm mộ theo dõi các trận đấu hấp dẫn trong nước và quốc tế.

Tâm điểm ngày 26/11 là lượt cuối vòng bảng U17 World Cup 2026, với trận U17 Việt Nam gặp Mali lúc 20h00, cùng giờ New Zealand đối đầu Bỉ. Đáng chú ý còn có Uzbekistan gặp Italy (21h00), Morocco chạm trán Tây Ban Nha (22h00) và Croatia gặp Cuba (23h00).