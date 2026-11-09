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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
VĐQG NA UY 2026/27 – VÒNG 27
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10/11 01:00
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Kristiansund BK - Valerenga
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VĐQG ROMANIA 2026/27 – VÒNG 15
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10/11 01:00
|Botosani - Otelul Galati
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HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13
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10/11 02:30
|Sabadell - Real Sociedad B
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VĐQG COLOMBIA 2026/27 – VÒNG 18
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10/11 07:00
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Junior - Cucuta
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VĐQG PARAGUAY 2026/27 – VÒNG 19
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10/11 03:00
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San Lorenzo - Rubio Nu
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10/11 05:30
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Luqueno - 2 de Mayo
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VĐQG ECUADOR 2026/27 – PLAY OFF
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08/11 13:00
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Mushuc Runa - Delfin
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08/11 15:00
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Tecnico U - Manta
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7
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07/11 17:00
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HAGL 2-1 Hà Nội
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FPT Play
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07/11 18:00
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Ninh Bình 2-1 Bắc Ninh
|
FPT Play
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Hải Phòng 2-2 Sông Lam Nghệ An
|
FPT Play
|
07/11 19:15
|Công an Hà Nội 2-1 Công an TPHCM
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10
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07/11 19:30
|Leeds 1-0 Tottenham
|
FPT Play
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07/11 22:00
|Arsenal 1-0 Hull City
|
FPT Play
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Fulham 1-1 Newcastle
|
FPT Play
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08/11 00:30
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Nottingham 3-1 Manchester City
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12
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07/11 20:00
|Malaga 1-2 Racing Santander
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On Football, SCTV15
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07/11 22:15
|Espanyol 0-0 Deportivo
|
On Football, SCTV15
|
08/11 00:30
|Osasuna 1-1 Bilbao
|
On Football, SCTV15
|
08/11 03:00
|Valencia 0-3 Real Madrid
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11
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07/11 21:00
|Cagliari 1-0 Frosinone
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MyTV
|Torino 1-1 Lecce
|
MyTV
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08/11 00:00
|Parma 1-2 Bologna
|
MyTV
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08/11 02:45
|AS Roma 3-0 Sassuolo
|
MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9
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07/11 21:30
|Dortmund 2-1 Elversberg
|Mainz 05 1-2 Bayern Munich
|RB Leipzig 5-2 Augsburg
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Paderborn 2-2 Frankfurt
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08/11 00:30
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Stuttgart 1-0 Werder Bremen
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10
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08/11 01:00
|Auxerre 0-1 Paris FC
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On Sports News
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08/11 03:05
|PSG 1-0 Troyes
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On Sports News
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, bao gồm các giải trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và các giải đấu của bóng đá Việt Nam.