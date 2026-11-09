Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

 VĐQG NA UY 2026/27 – VÒNG 27

10/11  01:00

Kristiansund BK - Valerenga

VĐQG ROMANIA 2026/27 – VÒNG 15

10/11  01:00

 Botosani - Otelul Galati

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 13

10/11  02:30

 Sabadell - Real Sociedad B

VĐQG COLOMBIA 2026/27 – VÒNG 18

10/11  07:00

Junior - Cucuta

VĐQG PARAGUAY 2026/27 – VÒNG 19

10/11  03:00

San Lorenzo - Rubio Nu

10/11  05:30

Luqueno - 2 de Mayo

VĐQG ECUADOR 2026/27 – PLAY OFF

08/11  13:00

Mushuc Runa - Delfin

08/11  15:00

Tecnico U - Manta

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

07/11  17:00

HAGL 2-1 Hà Nội

FPT Play

07/11  18:00

Ninh Bình 2-1 Bắc Ninh

FPT Play

Hải Phòng 2-2 Sông Lam Nghệ An

FPT Play

07/11  19:15

 Công an Hà Nội 2-1 Công an TPHCM

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

07/11  19:30

 Leeds 1-0 Tottenham

FPT Play

07/11  22:00

 Arsenal 1-0 Hull City

FPT Play

Fulham 1-1 Newcastle

FPT Play

08/11  00:30

Nottingham 3-1 Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12

07/11  20:00

 Malaga 1-2 Racing Santander

On Football, SCTV15

07/11  22:15

 Espanyol 0-0 Deportivo

On Football, SCTV15

08/11  00:30

 Osasuna 1-1 Bilbao

On Football, SCTV15

08/11  03:00

 Valencia 0-3 Real Madrid

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11

07/11  21:00

 Cagliari 1-0 Frosinone

MyTV
Torino 1-1 Lecce

MyTV

08/11  00:00

 Parma 1-2 Bologna

MyTV

08/11  02:45

 AS Roma 3-0 Sassuolo

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9

07/11  21:30

 Dortmund 2-1 Elversberg

Mainz 05 1-2 Bayern Munich

RB Leipzig 5-2 Augsburg

Paderborn 2-2 Frankfurt

08/11  00:30

Stuttgart 1-0 Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10

08/11  01:00

 Auxerre 0-1 Paris FC

On Sports News

08/11  03:05

 PSG 1-0 Troyes

On Sports News

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, bao gồm các giải trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và các giải đấu của bóng đá Việt Nam.

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