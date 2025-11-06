Từ niềm hy vọng...

Trong số những gương mặt sáng giá của bóng đá trẻ Việt Nam vài năm trở lại đây, Nguyễn Quốc Việt luôn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất không chỉ ở cấp độ trẻ mà còn nhận kỳ vòng đóng vai trò chân sút chủ lực cho ĐQTG ở thì tương lai.

Tiền đạo người Hải Phòng sở hữu những tố chất quý giá của một trung phong hiện đại: thể hình ổn, lực sút tốt, cùng với khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm đa dạng.

Quốc Việt từng là niềm hy vọng của hàng công U23 Việt Nam

Quan trọng hơn, Quốc Việt đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quốc tế thông qua hàng loạt giải đấu lớn nhỏ ở cấp độ trẻ trải dài từ U19 đến U23 trong vài năm gần đây.

Dưới thời các HLV trước, chân sút này từng chơi rất ổn định, mang về nhiều chiến thắng và đóng góp vào hàng loạt danh hiệu cho các đội tuyển trẻ quốc gia.

... đến thất vọng để ông Kim phải chờ

Tuy nhiên, kể từ khi HLV Kim Sang Sik tiếp quản ghế nóng bóng đá Việt Nam, phong độ của Quốc Việt lại có dấu hiệu mờ nhạt và thiếu ổn định. Điều này thể hiện rõ ràng từ giải U23 Đông Nam Á, gần nhất là vòng loại U23 châu Á.

Điển hình như tại vòng loại U23 châu Á, chân sút đang thuộc biên chế CLB Ninh Bình đá chính ở trận gặp U23 Yemen nhưng gây thất vọng khiến HLV Kim Sang Sik phải thay dù chưa hết hiệp 1.

Nhưng phải sau các giải đấu gây thất vọng trong màu áo U23 Việt Nam, chân sút này mới cho thấy mình đang trở lại

Và kể cả khi được thay vào sân gặp U23 Bangladesh, Quốc Việt cũng không để lại dấu ấn khiến HLV Kim Sang Sik phải “cất” chân sút này trên băng ghế dự bị ở trận đấu thứ 2 với U23 Singapore.

Có cảm giác chân sút từng là niềm hy vọng lớn của bóng đá Việt Nam đang đánh mất bản năng săn bàn và sự tự tin vốn có cũng như lạc lõng trong hệ thống mới, thiếu đi sự kết nối với đồng đội và không còn giữ được sự lạnh lùng trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Trong bối cảnh U22 Việt Nam đang thiếu một trung phong cắm thực sự chất lượng và đáng tin cậy, việc HLV Kim Sang Sik tìm kiếm một sự trở lại của Quốc Việt là một điều tất yếu.

Một tín hiệu khá tích cực khi ở 2 trận đấu gặp U23 Qatar (giao hữu) và trong chiến thắng Hà Nội FC tại V-League, Quốc Việt cũng đã lập công, thậm chí rất đẹp ở chiến thắng của đội nhà ngay trước sự chứng kiến của ông Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik đang rất cần Quốc Việt tìm lại chính mình, lấy lại sự tự tin và bản năng sát thủ. Đó không chỉ đơn thuần như sự bổ sung của một cá nhân, mà còn là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện hàng công U22 Việt Nam nhằm chinh phục các giải đấu phía trước.