Bóng đá thế giới gia tăng sức ép

Thế giới bóng đá tuần này tiếp tục gia tăng sức ép lên Gianni Infantino, người đang vấp phải hàng loạt chỉ trích.

Hôm thứ Hai (10/8), UEFA, LĐBĐ châu Á (AFC), cùng LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) lần đầu tiên công bố bức thư chung nhằm vào Chủ tịch FIFA.

UEFA, AFC và CONMEBOL gia tăng sức ép với Infantino. Ảnh: TSN

Ba liên đoàn cho rằng Infantino “bằng sự lừa dối” phá vỡ niềm tin ở thượng tầng cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới, thông qua đề xuất bất thành về việc thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE).

Theo kế hoạch, FFE sẽ phụ trách khai thác thương mại các kỳ World Cup nam và nữ, với 20% vốn thuộc về các nhà đầu tư tư nhân.

Không lâu sau đó, Hiệp hội Minh bạch và Dân chủ trong Thể thao (CENAFE), do Miguel Galan đứng đầu, gửi đơn tố cáo lên Ủy ban Đạo đức FIFA, yêu cầu điều tra Infantino.

Trong đơn dài 23 trang, Galan đề nghị mở thủ tục điều tra Infantino để xác định liệu ông có vi phạm các quy định đạo đức trong 3 vấn đề: kế hoạch khai thác thương mại quyền lợi World Cup; việc lập và trao Giải thưởng Hòa bình FIFA; “vụ Balogun” (xóa thẻ đỏ cho Florian Balogun tại World Cup 2026).

Ý tưởng của Infantino về việc đưa vốn tư nhân vào hoạt động khai thác quyền thương mại World Cup đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các chính phủ, tổ chức, giải đấu và cầu thủ.

Trong số những nhà đầu tư tiềm năng có Thrive Capital, công ty do Josh Kushner sáng lập.

“Sức mạnh của bóng đá luôn nằm ở sự đoàn kết. Chúng tôi yêu cầu sự đoàn kết ấy phải được tôn trọng ngay lúc này, và bóng đá cần một sự lãnh đạo phục vụ bóng đá, thay vì một sự lãnh đạo tìm cách kiểm soát nó”, bức thư chung của UEFA, AFC và CONCACAF viết.

Ba liên đoàn cũng yêu cầu báo cáo điều tra về những gì đã xảy ra phải do “một bên thứ ba độc lập” thực hiện, thay vì FIFA, nhân viên FIFA hay bất kỳ nhân vật nào khác trong thế giới bóng đá.

Tố cáo lên Ủy ban Đạo đức FIFA

Trong khi đó, đơn tố cáo của Galan chưa yêu cầu xử phạt Infantino mà đề nghị Ủy ban Đạo đức FIFA điều tra 3 hành động mà theo ông có khả năng gây tổn hại đến “tính liêm chính và danh tiếng của bóng đá”.

Vấn đề nổi cộm là kế hoạch thành lập FFE, công ty con dự kiến được định giá khoảng 20 tỷ USD.

Kế hoạch nhanh chóng vấp phải sự phản đối rộng khắp trước khi bị rút lại. Ngày 5/8, Infantino họp với một vài lãnh đạo cấp cao FIFA tại Rabat (Maroc).

Infantino bị khiếu nại lên Ủy ban Đạo đức FIFA. Ảnh: ESPN

Sau cuộc họp, FIFA ra thông cáo thừa nhận đã có những “sai sót”, khẳng định “không bao giờ có ý định khiến Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên cảm thấy bị loại khỏi quá trình” và thừa nhận vấn đề “đáng lẽ phải được xử lý theo cách khác”.

Galan yêu cầu cuộc điều tra phải làm rõ “ai là người nghĩ ra, thúc đẩy, đặt hàng và đàm phán dự án, cũng như họ thực hiện việc đó dựa trên thẩm quyền nào”.

Ông cũng muốn biết những cố vấn tài chính, pháp lý hoặc ngân hàng đầu tư nào đã tham gia, họ được giao nhiệm vụ và trả thù lao ra sao, được lựa chọn theo tiêu chí nào; những nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng nào tham gia đàm phán và có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp gì với Infantino hoặc các bên liên quan.

Một câu hỏi khác là liệu FIFA có đưa ra những ưu đãi tài chính cho các liên đoàn thành viên để đổi lấy sự ủng hộ về mặt thể chế đối với dự án hay không, và nếu có thì nguồn ngân sách nào được sử dụng.

Từ các vấn đề được nêu ra, Galan cho rằng hành vi của Infantino có thể cấu thành nhiều vi phạm.

Trong số đó có Điều 16 Bộ quy tắc Đạo đức FIFA, quy định nghĩa vụ ủy thác đối với tổ chức. Điều khoản này bị vi phạm “khi một người ở vị trí có trách nhiệm hoặc được tín nhiệm hành động gây tổn hại đến lợi ích của tổ chức hoặc có hành vi có khả năng làm tổn hại đến hình ảnh của tổ chức”.

Galan cũng dẫn Điều 14 về nghĩa vụ chung của Chủ tịch FIFA, Điều 20 về xung đột lợi ích và Điều 26 về lạm dụng chức vụ, trong trường hợp chứng minh được “quyền hạn gắn với chức Chủ tịch đã bị sử dụng vượt quá giới hạn chức năng nhằm mang lại lợi ích cá nhân hoặc lợi ích cho bên thứ ba”.