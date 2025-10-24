Cadena SER đưa tin, nỗi lo lắng bao trùm Barca chỉ vài ngày trước chuyến làm khách Real Madrid. CLB lo ngại virus dạ dày có thể khiến họ tổn thất thêm lực lượng cho trận chiến quan trọng này.

De Jong không thể tập luyện vào hôm qua (23/10), do có các triệu chứng về dạ dày. Anh được BHL cho về nhà gấp để tránh lây nhiễm cho đồng đội. Ảnh: Defenca

Hiện có 2 cầu thủ không khỏe là De Jong và Christensen, người phải nằm viện. Họ đều gặp vấn đề về dạ dày. Điều này khiến phòng thay đồ Barca bất an, sợ có thể lây lan thêm sang các cầu thủ khác.

Như De Jong, đã có mặt trên sân tập cùng Barca vào hôm qua (23/10), nhưng sau khi tiết lộ về các triệu chứng gặp phải, anh đã nhanh chóng được cho về nhà để tránh lây nhiễm cho đồng đội.

Barca bước vào Siêu kinh điển lượt đi vào tối Chủ nhật này, vốn không có lực lượng mạnh nhất, do một số trụ cột bị chấn thương, như Robert Lewandowski, Dani Olmo, Ter Stegen, hay Raphinha dù tham gia tập trở lại cùng đội nhưng chưa đạt 100% thể lực,…

Barca bước vào Siêu kinh điển đấu Real Madrid, với không ít thử thách, tướng thì dính án phạt cấm chỉ đạo, quân thì không đầy đủ và còn có người đang bị ốm. Ảnh: ESPN FC

Thêm vào đó, đội bóng xứ Catalan cũng kháng cáo bất thành việc hủy thẻ đỏ của Hansi Flick (ở trận thắng 2-1 Girona cuối tuần qua). Điều đó có nghĩa, thuyền trưởng người Đức không thể chỉ đạo Barca đấu Real Madrid. Trợ lý Thiago Alcantara dự kiến sẽ thay thế Flick để tạm quyền HLV trưởng Barca ở Bernabeu.

Sau 9 vòng đấu La Liga, Barca đang có 22 điểm, kém Real Madrid dẫn đầu, 2 điểm.

Ở mùa giải năm ngoái, Hansi Flick và học trò thắng cả 4 trận Siêu kinh điển: 2 ở La Liga, chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và chung kết Cúp Nhà vua.

Xét về phong độ hiện tại, Real Madrid đang chơi tốt hơn, với 8 chiến thắng trong 9 trận, giành 9 điểm tuyệt đối ở Cúp C1. Trong khi đó, Barca thắng 7, hòa 1, thua 1 ở La Liga, còn tại sân chơi châu Âu thắng 2, thua 1.