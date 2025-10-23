Một mớ rắc rối ở vị trí trung vệ Real Madrid ngay trước thềm trận đại chiến. Trời vẫn chưa kịp tạnh thì lại mưa thêm. Dean Huijsen, Antonio Rudiger, David Alaba… và giờ là Raul Asencio cần đến chăm sóc y tế.

Real Madrid khủng hoảng nhân sự phòng ngự. Ảnh: Diario AS

Có thể không quá nghiêm trọng, có thể anh kịp bình phục để đá Siêu kinh điển, nhưng rõ ràng nỗi lo hiện hữu tại Bernabeu.

Một cơn đau nữa, một ca chấn thương tiềm tàng nữa, lần này ở cơ gân kheo chân trái.

Asencio không chơi hết trận đấu, phải rời sân ở phút 88 trận gặp Juventus ở Champions League. Các đánh giá ban đầu mang lại chút lạc quan: có vẻ chỉ là chuột rút hoặc quá tải cơ.

Tình huống xảy ra ở giai đoạn cuối trận, khi Real Madrid đang dẫn 1-0 và Asencio vẫn chiến đấu cho từng pha bóng, bứt tốc, tranh chấp, chơi với 200% sức lực.

Phút 86, anh tung người trượt sát mặt cỏ để chặn một cú sút, rồi sau pha đó thì không thể đứng dậy. Tay anh đặt ngay lên mặt sau đùi trái, ánh mắt hướng về khu kỹ thuật: có vấn đề rồi.

Asencio vẫn muốn tiếp tục thi đấu, nhưng Xabi Alonso không cho phép. HLV lập tức gọi Gonzalo Garcia vào và điều chỉnh đội hình.

Bối cảnh hiện tại thật đáng lo. Rudiger chắc chắn vắng mặt ở El Clasico; Alaba cũng nghỉ; Huijsen thì vẫn bỏ ngỏ.

Trước trận gặp Juventus, Xabi Alonso chỉ còn đúng 2 trung vệ khỏe mạnh là Eder Militao và Asencio. Giờ thì ông thực sự thót tim.

Ngày 26/10 (22h15), Real Madrid tiếp đón Barca trong trận Siêu kinh điển mang tính bước ngoặt đến cuộc đua La Liga.