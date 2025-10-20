Real Madrid sớm uy hiếp khung thành Getafe, thủ môn Soria phải làm việc vất vả với cú dứt điểm nguy hiểm của Mbappe.

Sau đó, Getafe nhanh chóng ổn định thế trận, phong tỏa tốt hàng công “Kền kền trắng”, khiến đội khách không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt.

Đội hình xuất phát của Real Madrid - Ảnh: RMCF

Cuối hiệp một, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mới lấy lại nhịp chơi, nhưng Soria tiếp tục xuất sắc cản phá cú đá phạt của Alaba, còn cú sút bồi của Valverde lại đi chệch cột dọc.

Hiệp hai chứng kiến bước ngoặt lớn khi Vinicius vào sân và lập tức tạo ra sự khác biệt. Chỉ một phút sau khi vào sân, hậu vệ Nyom của Getafe đánh nguội Vinicius và bị truất quyền thi đấu.

Tận dụng lợi thế hơn người, Real Madrid mở tỷ số ngay sau đó: Guler chọc khe tinh tế để Mbappe phá bẫy việt vị, xoay người dứt điểm chéo góc đánh bại Soria.

Mbappe tỏa sáng với bàn thắng duy nhất - Ảnh: RMCF

Chưa dừng lại ở đó, Getafe tiếp tục tự làm khó khi Alex Sancris nhận thẻ vàng thứ hai, khiến đội chủ nhà chỉ còn 9 người. Dù vậy, Courtois vẫn phải cứu thua xuất sắc ở phút bù giờ để bảo toàn chiến thắng.

Với 3 điểm quý giá, Real Madrid trở lại ngôi đầu bảng La Liga, hơn Barcelona 2 điểm trước thềm trận Siêu kinh điển cuối tuần.

Ghi bàn: Mbappe (80')

Thẻ đỏ

Getafe: Nyom (77'), Sancris (84')

Đội hình xuất phát

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Femenia, Milla, Arambarri, Martin, Sancris, Liso

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Alaba, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Mastantuono, Rodrygo, Mbappe