1. Trong những ngày qua, Lamine Yamal là trung tâm của ồn ào truyền thông, từ cuộc tranh luận giữa Luis de la Fuente với Hansi Flick vì những vấn đề chấn thương háng, đến thông tin về hành vi vô kỷ luật được lãnh đạo Barca can thiệp 'đặc cách' cho thi đấu (ở trận gặp PSG), thay vì bị thuyền trưởng Barca phạt...

Bỏ ngoài tai những ồn ào, Lamine Yamal tiếp tục tìm kiếm phong độ tốt nhất của mình sau khi vượt qua các cơn đau thể chất.

Lamine Yamal ghi bàn trong ngày quan trọng. Ảnh: EFE

Hôm thứ Hai, Yamal là một trong những người cuối cùng rời khỏi sân tập Tito Vilanova. Anh ở lại cùng với Marcus Rashford, Jules Kounde và Raphinha để tập sút phạt đền.

Chính từ chấm 11 mét ấy, Yamal vừa có màn ăn mừng việc trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi và 100 ngày) đạt mốc 25 trận tại Champions League.

Ngoài bàn thắng, Lamine Yamal còn tham gia tích cực vào lối chơi trong trận thắng Olympiacos 6-1. Dù vậy, anh cho biết vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất.

“Cậu ấy không có vấn đề gì. Chiến thắng này rất quan trọng đối với Lamine và cả đội. Chủ nhật là một Yamal khác, cậu ấy sẽ đạt 100% phong độ cho El Clasico”, Hansi Flick lạc quan.

Flick nhấn mạnh: “Mùa trước, Yamal chơi rất tốt trong các trận đấu lớn và tôi không nghi ngờ gì về việc cậu ấy sẽ làm được điều đó một lần nữa. Nhưng chúng tôi không chỉ cần Lamine tốt nhất, mà còn cần cả đội tốt nhất”.

2. Như Flick mong chờ, Barca có trận đấu hay nhất trong nhiều tuần. Fermin Lopez thể hiện phiên bản gần như hoàn hảo, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi ghi hat-trick đầu tiên của mình ở châu Âu.

“Fermin có rất nhiều tiềm năng và chúng ta đã thấy điều đó hôm nay. Cậu ấy khác biệt, năng động, chơi tốt khi có và không có bóng. Đối với chúng tôi, cậu ấy là một cầu thủ rất quan trọng”, Flick khen ngợi.

Fermin Lopez có hat-trick lịch sử. Ảnh: EFE

Về phần mình, với quả bóng mang về làm kỷ niệm, Fermin Lopez chia sẻ: “Rất biết ơn toàn đội và chúng tôi sẽ duy trì động lực này. Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi cần một chiến thắng như thế này. Chúng tôi kết thúc với những cảm xúc tốt và bây giờ là nghĩ về El Clasico”.

Có thể nói, việc Fermin trở lại đã kích hoạt Barca. Flick có thêm giải pháp tấn công và tạo sự cân bằng cho đội.

“Tôi cảm thấy thoải mái ở vị trí tấn công đó”, Fermin nói về vai trò tấn công cánh trái trong hệ thống 4-2-3-1 mà Flick xây dựng. “Tôi có thể chơi tốt hơn, nhưng tôi sẽ ở bất cứ nơi nào HLV cần”.

Cột mốc mới vừa được thiết lập: Fermin Lopez trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi hat-trick cho Barca trong kỷ nguyên Champions League.

Nếu tính trên mọi đấu trường châu Âu, Fermin là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên có hat-trick với Barcelona kể từ sau Luis Enrique – trong trận gặp AEK tại UEFA Cup 2000/01.

3. Fermin không quan tâm thống kê, mà hướng về Siêu kinh điển. “Chúng tôi bước vào El Clasico với những cảm xúc tốt. Đó là trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng sẽ có trận đấu tuyệt vời và giành chiến thắng”.

Rashford tiếp tục bùng nổ cùng Barca. Ảnh: FCB

Trước Olympiacos, với Fermin Lopez đá cánh trái, Rashford được Flick xếp vị trí trung phong. Anh đáp lại niềm tin của ông thầy người Đức bằng cú đúp – với 2 cú sút chính xác.

Rashford đến Barcelona sau chuỗi 12 trận liên tiếp không ghi bàn ở châu Âu (8 với MU, 4 trận cùng Aston Villa). Tại Catalunya, anh ghi bàn 4 bàn trong 3 trận Champions League, cùng 1 kiến tạo.

Cầu thủ người Anh tìm thấy niềm vui và sự thoải mái trong hệ thống của Flick. Rashford đang tận hưởng bóng đá, hướng đến trải nghiệm đầu tiên về Siêu kinh điển.

“Điều đầu tiên là phải thắng Olympiacos, và chúng tôi đã làm được”, Flick khen ngợi cả đội. “Điều này mang lại sự tự tin cho đội hướng đến phía trước. Đó là trận đấu kinh điển. Chúng tôi cần phục hồi tốt nhất”.

Flick cũng không quên nhắc Barca thận trọng trước trận Real Madrid: “Mùa trước chúng tôi thắng họ, nhưng đó là quá khứ. Chúng tôi đang ở trong tình huống khác. Chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu”.