Siêu kinh điển lượt đi mùa giải La Liga 2025/26 sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Một cuộc so tài luôn nóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ và có giá trị không chỉ 3 điểm.

Hansi Flick được cho đã xác định bộ 3 tấn công đội hình xuất phát Barca đấu Real Madrid là Lamine Yamal, Rashford và Ferran Torres. Ảnh: FCB

Nếu đánh bại đối thủ truyền kiếp, Barca (22 điểm) sẽ chiếm lấy ngôi đầu La Liga sau 10 trận. Trường hợp kết quả ngược lại, hoặc hòa, Real Madrid (24 điểm) tiếp tục ở đỉnh bảng.

Theo MB, Hansi Flick quá hiểu ý nghĩa của một trận El Clasico, đã phân tích từng chi tiết của trận đấu trong nhiều ngày. Ông được cho đã đưa ra nhiều thay đổi trong các buổi tập gần đây.

Và nếu hàng thủ vẫn còn đó băn khoăn, ai sẽ đá cặp với Pau Cubarsi. Ronald Araujo hay Eric Garcia thì trên hàng công có vẻ ông đã chọn được bộ 3 để đấu Real Madrid.

Trong những tình huống thông thường, bộ ba Lamine Yamal, Raphinha và Lewandowski như được mặc định, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, do chân sút Ba Lan chấn thương, Raphinha vẫn còn khó chịu, chưa đạt 100% phong độ, Hansi Flick buộc phải đưa ra lựa chọn táo bạo.

Và đấu Real Madrid ở Bernabeu lần này, mọi thứ cho thấy bộ ba tiền đạo xuất phát của Barca sẽ là Lamine Yamal, Marcus Rashford và Ferran Torres.

Lamine Yamal dù mùa này bị ảnh hưởng bởi chấn thương háng, nhưng được kỳ vọng tiếp tục gieo sầu cho Real Madrid. Ảnh: Mundo

Hansi Flick biết rõ, ở đại chiến như thế này, tốc độ, sự trực diện và hiệu quả là những yếu tố quyết định. Đó là lý do vì sao ông chọn sự kết hợp giữa sức trẻ, kinh nghiệm và khả năng săn bàn.

MB cho hay thêm, Ferran Torres, người có thể trạng rất tốt, đã thuyết phục được ông thầy người Đức trong những buổi tập gần đây. Ông đặc biệt đánh giá cao tốc độ làm việc và khả năng chiếm lĩnh không gian của cầu thủ này. Hơn nữa, Torres nắm rõ di chuyển của động đội và có thể đưa ra giải pháp tùy tình huống trên sân.

Với Rashford là mũi nhọn tấn công chủ chốt và Lamine Yamal đột phá bên cánh phải, Barca sẽ tìm cách tấn công vào các khoảng trống của Real Madrid bằng tốc độ. Ý tưởng của Flick là yêu cầu các học trò tận dụng mọi khoảng trống để tung ra những pha phản công sắc bén.

Mùa trước, Barca của Hansi Flick toàn thắng trong 4 cuộc chiến với Real Madrid (2 ở La Liga, chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và chung kết Cúp Nhà vua). Nhưng tình hình mùa này khác đi, Kền kền với Xabi Alonso đang có phong độ rất tốt, trong khi Barca không giữ được nhịp độ như năm ngoái, như chính Flick thừa nhận.