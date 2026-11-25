Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 25/11 (theo giờ Việt Nam)

Ngày 25/11, vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với tám trận đấu thuộc lượt trận thứ ba vòng bảng. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Ecuador lúc 19h30.

Sau hai chiến thắng liên tiếp, U17 Hàn Quốc hướng tới kết quả thuận lợi để củng cố vị trí tại bảng đấu. Trong khi đó, Ecuador cũng quyết tâm giành điểm trong cuộc đua vào vòng 32 đội.

Đáng chú ý, U17 Argentina chạm trán Đan Mạch lúc 22h30, hứa hẹn màn so tài hấp dẫn giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống.

Ở những trận còn lại, Uganda gặp New Caledonia (19h30), Uruguay đối đầu Pháp (20h30), Haiti gặp Saudi Arabia (20h30), Hy Lạp chạm trán Qatar (21h30), Panama gặp Ai Cập (21h30) và Australia đấu Mozambique (22h30).

Toàn bộ tám trận đấu được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, theo giờ Việt Nam.

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