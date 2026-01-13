Lịch thi đấu U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

13/01

18:30

U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc

VTV, TV360

13/01

18:30

U23 Iran vs U23 Lebanon

VTV, TV360

13/01

23:30

U23 Nhật Bản vs U23 Qatar

VTV, TV360

13/01

23:30

U23 UAE vs U23 Syria

VTV, TV360