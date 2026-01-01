“Chắc chắn khi ra sân mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm. U23 Việt Nam chơi với hơn 100% sức lực để giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia", thủ thành Trần Trung Kiên nhấn mạnh sau chiến thắng trước đội chủ nhà VCK U23 châu Á 2026.

Dù bị đánh giá thấp hơn U23 Saudi Arabia nhưng U23 Việt Nam khiến đối thủ thua tâm phục khẩu phục, qua đó hoàn thành mục tiêu tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng A. Trung Kiên cho biết: “Chúng tôi rất vui và hứng khởi khi giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận ở vòng bảng. Khi U23 Việt Nam vào tứ kết, toàn đội phải tiếp tục cố gắng hơn nữa”.

Trung Kiên có trận đấu xuất sắc. Ảnh: AFC

Với ngôi nhất bảng A, U23 Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B ở tứ kết là UAE hoặc Syria. Thủ thành Trung kiên khẳng định dù gặp đối thủ nào thủ U23 Việt Nam cũng phải chuẩn bị tốt nhất, làm hết sức hướng tới chiến thắng.

“Sau mỗi trận đấu chúng tôi rút kinh nghiệm, phân tích đối thủ ở trận đấu tiếp theo. Sau mỗi trận tại giải chúng tôi đều vậy, tiếp tục cố gắng hơn nữa”, Trung Kiên chốt lại.

Ở trận thắng U23 Saudi Arabia 1-0, Trung Kiên xứng đáng nhận điểm 10 khi có ít nhất 5 pha cứu thua cho U23 Việt Nam. Anh là chốt chặn an toàn và là chỗ dựa về tinh thần với đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở giải đấu năm nay.

