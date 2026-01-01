Trước chủ nhà U23 Saudi Arabia chơi không còn gì để mất, U23 Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh. Không chỉ phòng ngự chặt chẽ với những pha xử lý như "lên đồng" của thủ thành Trung Kiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn khiến các CĐV Saudi Arabia như chết lặng sau bàn thắng cực đẳng cấp của tiền đạo Đình Bắc.

U23 Việt Nam có một trận đấu khiến đối thủ phải tâm phục, khẩu phục. Đội chủ nhà tung ra tới hơn 20 cú sút nhưng không thể đánh bại được thủ thành Trung Kiên. Trong khi đó, U23 Việt Nam có chỉ có vài cút sút, và Đình Bắc tiếp tục khẳng định mình là ngôi sao hàng đầu tại giải với pha dứt điểm ghi bàn không tưởng ở góc hẹp.

Đình Bắc tỏa sáng mang về chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Tiếng còi của trọng tài người Australia vang lên, cũng là lúc U23 Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên toàn thắng 3 trận tại vòng bảng. Đây là điều mà U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn (thắng 2 trận), hay HLV Park Hang Seo (thắng 1, hòa 1) không làm được.

Dù không được đánh giá cao nhất ở bảng A, nhưng U23 Việt Nam lại khiến tất cả phải bất ngờ. Đình Bắc và các đồng đội loại ứng cử viên viên vô địch U23 Saudi Arabia, ghi 5 bàn thắng và chỉ 1 lần để thủng lưới.

Với thành tích thắng 3 trận và giành 9 điểm, U23 Việt Nam xếp nhất bảng A, tránh được đối thủ rất mạnh là U23 Nhật Bản ở tứ kết. Điều này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có thêm cơ hội đi sâu vào giải.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn