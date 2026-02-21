Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 28
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|28/02/2026 03:00:00
|Wolves - Aston Villa
|28/02/2026 19:30:00
|Bournemouth - Sunderland
|28/02/2026 22:00:00
|Burnley - Brentford
|28/02/2026 22:00:00
|Liverpool - West Ham
|28/02/2026 22:00:00
|Newcastle - Everton
|01/03/2026 00:30:00
|Leeds - Manchester City
|01/03/2026 21:00:00
|Manchester United - Crystal Palace
|01/03/2026 21:00:00
|Fulham - Tottenham
|01/03/2026 21:00:00
|Brighton - Nottingham Forest
|01/03/2026 23:30:00
|Arsenal - Chelsea
