"Chúng tôi cùng đội ngũ luôn theo dõi sát và phân tích chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Thành Trung là một trong số những cầu thủ được theo dõi. Tôi sẽ đánh giá kỹ hơn ở đợt tập trung tới. Chúng tôi đã đánh giá kỹ năng lực các cầu thủ trước khi họ được triệu tập. Tôi hy vọng U23 Việt Nam tiếp tục có thành tích tốt", HLV Kim Sang Sik nói.

HLV Kim Sang Sik tiết lộ, Trần Thành Trung đã được ê-kíp của ông theo dõi chặt chẽ từ lâu. Ảnh C.O

Trước đó, Trần Thành Trung và Victor Lê là 2 cầu thủ Việt kiều được HLV Kim Sang Sik điền vào danh sách 24 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, diễn ra tại Phú Thọ vào tháng 9. Tuy nhiên, tân binh của CLB Ninh Bình được chú ý hơn cả, bởi tiền vệ này vừa trở về chơi bóng tại V-League từ Bulgaria. Đặc biệt, dấu ấn của Trần Thành Trung tại CLB mới chưa nhiều, nên việc cầu thủ này có tên trong danh sách U23 Việt Nam gây ra nhiều bất ngờ.

VFF và HLV Kim Sang Sik chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho U23 Việt Nam. Ảnh VFF

Ở vòng loại U23 châu Á 2026 của bảng C, VFF có đơn vị đồng hành chính là LPBank. Ba đối thủ của nhà vô địch U23 Đông Nam Á gồm Yemen, Singapore và Bangladesh. Các trận đấu bảng C diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3/9 đến 9/9.

Sau khi công bố 24 cầu thủ U23 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik bày tỏ mong muốn các học trò tiếp tục nhận được sự cổ vũ từ đông đảo CĐV Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, đây là cảm hứng giúp U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng.

Ngày 29/8, U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu.