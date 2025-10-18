Nếu Malaysia không đảo ngược án phạt của FIFA vì lỗi gian lận trong việc 'chiêu mộ' 7 cầu thủ, tuyển Việt Nam có thể nhận nhiều lợi thế và mở toang cánh cửa dự Asian Cup 2027.
Bảng xếp hạng V-League 1 mùa giải 2025/26 mới nhất
AFC thông cáo ghi nhận quyết định phạt do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành đối với LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ làm giả và giả mạo tài liệu đăng ký thi đấu.
Bị dẫn 2 bàn từ sớm, nhưng CLB CA TP.HCM thực hiện màn ngược dòng ngoạn mục thắng SLNA 3-2, tạm chiếm ngôi đầu LPBank V-League 2025/26.
Báo Malaysia nói về nỗi xấu hổ trước vụ việc làm giả giấy tờ của Liên đoàn bóng đá nước nhà, dẫn đến án phạt nặng từ FIFA.