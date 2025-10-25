Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 10
(giờ Việt Nam)
NGày - giờ trận đấu TRỰC TIẾP
01/11/2025 22:00:00 Nottingham Forest - Manchester United
01/11/2025 22:00:00 Brighton - Leeds
01/11/2025 22:00:00 Burnley - Arsenal
01/11/2025 22:00:00 Crystal Palace - Brentford
01/11/2025 22:00:00 Fulham - Wolves
02/11/2025 00:30:00 Tottenham - Chelsea
02/11/2025 03:00:00 Liverpool - Aston Villa
02/11/2025 21:00:00 West Ham - Newcastle
02/11/2025 23:30:00 Manchester City - Bournemouth
04/11/2025 03:00:00 Sunderland - Everton