Trung Kiên (6,5 điểm): Một trận đấu nhàn nhã của thủ thành U22 Việt Nam, bởi hơn 90 phút đối đầu với U22 Malaysia thủ môn này không phải trổ tài.

Minh Phúc (8 điểm): Cầu thủ chạy cánh phải bên phía U22 Việt Nam tiếp tục có trận đấu xuất sắc, đồng thời đóng góp cho đội nhà 1 bàn thắng ở chiến thắng trước U22 Malaysia.

Lý Đức (7,5 điểm): Khả năng tranh chấp tốt của trung vệ này giúp hàng phòng ngự U22 Việt Nam hoá giải hầu hết các pha tấn công từ phía U22 Malaysia, góp phần giữ cho khung thành đội nhà trắng lưới ở trận đấu cuối vòng bảng SEA Games 33.

Hiểu Minh (8 điểm): Ngoài bàn thắng mở tỉ số, khả năng tranh chấp và chọn vị trí của trung vệ có chiều cao tốt nhất bên phía U22 Việt Nam đã hoá giải mọi đường lên bóng từ phía đối thủ.

Hiểu Minh (phải) có một trận đấu xuất sắc

Nhật Minh (7 điểm): Một trận đấu tròn vai nữa của trung vệ trẻ thuộc biên chế CLB Hải Phòng.

Phi Hoàng (7,5 điểm): Là người hùng thầm lặng của U22 Việt Nam khi đảm bảo sự chắc chắn bên hành lang cánh trái, là “hậu phương” an toàn giúp Đình Bắc toả sáng.

Quốc Cường (7,5 điểm): Không thật sự nổi bật, nhưng khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu của tiền vệ thuộc biên chế CLB CA TPHCM là rất đáng ghi nhận. Quốc Cường xứng đáng được trao cơ hội ra sân trong các trận đấu tới.

Thái Sơn (7 điểm): Khả năng tranh chấp tốt của Thái Sơn giúp U22 Việt Nam nắm thế chủ động hoàn toàn ở khu vực giữa sân trong chiến thắng trước U22 Malaysia.

Viktor Lê (7,5 điểm): Không ghi bàn, tuy nhiên những gì thể hiện của cầu thủ Việt kiều này là đáng ghi nhận khi tạo ra điểm kết nối tốt cùng các đồng đội.

Khuất Văn Khang (7 điểm): Việc phải chơi trái vị trí sở trường khiến tiền vệ đội trưởng U22 Việt Nam không quá nổi bật. Tuy nhiên, vai trò trên sân là khó có thể phủ nhận.

Đình Bắc (8,5 điểm): Không trực tiếp ghi bàn, nhưng Đình Bắc là điểm sáng nhất của U22 Việt Nam trong chiến thắng trước U22 Malaysia. Với những pha đi bóng khó lường, Đình Bắc khiến hàng thủ đối phương không thể cản phá trước khi tạo ra 2 pha kiến tạo đẹp cho đồng đội ghi bàn.

Đình Bắc tiếp tục toả sáng và giúp U22 Việt Nam chiến thắng

Văn Thuận (6,5 điểm): Chơi xông xáo kể từ khi vào sân thay cho Lê Viktor, nhưng sự hiệu quả vẫn chưa quá cao.

Xuân Bắc (6,5 điểm): Vào thay Thái Sơn ở phút 67, Xuân Bắc đảm bảo cho U22 Việt Nam sự chắc chắn nơi tuyến giữa.

Công Phương (6,5 điểm): Cũng giống như Văn Thuận, Công Phương thi đấu xông xáo kể từ khi góp mặt trên sân nhưng sự hiệu quả vẫn chưa quá cao như kỳ vọng.

Ngọc Mỹ (6 điểm): Vào thay người khi trận đấu đã an bài, nên Ngọc Mỹ cũng không có nhiều đất thể hiện.

