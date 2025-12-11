Lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33 vừa khép lại kết quả đúng như dự đoán. Trước các cô gái Myanmar, ĐT nữ Việt Nam thi đấu tự tin dù chịu áp lực phải thắng để chắc suất đi tiếp.

Vạn Sự và Bích Thùy thay nhau lập công, giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 2-0 và hoàn toàn kiểm soát thế trận.

ĐT nữ Việt Nam thêm một lần gieo sầu cho các cô gái Myanmar - Ảnh: V.A

Ở trận đấu còn lại, Philippines thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng Malaysia 6-0. Kết quả này giúp Việt Nam đứng đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +8, trong khi Philippines xếp thứ hai với hiệu số +5.

Theo điều lệ, nhất bảng A gặp nhì bảng B và ngược lại. Như vậy, các cô gái Việt Nam sẽ chạm trán Indonesia - đội bị đánh giá thấp nhất vào bán kết, còn Philippines đối đầu chủ nhà Thái Lan. Đây được xem là nhánh đấu thuận lợi để Việt Nam hướng tới chung kết và bảo vệ HCV SEA Games.

Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ có ba ngày chuẩn bị cho trận bán kết gặp Indonesia, nơi họ được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực.

Theo lịch, vòng bán kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào vào ngày 14/12 tới.

