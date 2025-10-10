Dù gặp không ít khó khăn nhưng tuyển Việt Nam vẫn thắng 3-1 Nepal trong trận lượt đi tại bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Đánh giá về trận đấu, BLV Quang Tùng cho biết: "Đầu tiên chúng ta phải nói tới sai sót của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam dẫn đến bàn thua ở tình huống cố định.

Tất nhiên đối phương chơi hay, chính xác, quả đá phạt khó và pha đánh đầu dũng mãnh. Tuy nhiên, nếu nói sòng phẳng, bàn thua không đúng với tiêu chuẩn, đẳng cấp của cầu thủ Việt Nam so với Nepal.

Chúng ta ở đẳng cấp cao hơn nhưng lại để cầu thủ của họ đè quả bóng như vậy thì hơi khó nuốt trôi. Sau khi đối phương có bàn gỡ hòa, họ phát huy được sự hưng phấn, còn tuyển Việt Nam ở thế khó hơn".

Tuyển Việt Nam thi đấu bế tắc sau bàn mở tỉ số. Ảnh: Hữu Hà

Theo BLV Quang Tùng, điều quan trọng là tuyển Việt Nam đạt mục tiêu về kết quả, còn lối chơi dù gặp một số vấn đề nhưng cơ bản là đạt yêu cầu.

"Tôi đánh giá trận đấu này cả về mặt lối chơi lẫn kết quả của tuyển Việt Nam đều không có vấn đề gì. Kết quả thì đạt, trong khi lối chơi chúng ta cầm bóng xuống biên hay đánh trung lộ, những cú tạt, dứt điểm nhiều, trong đó có hơn 10 quả trúng đích. Nhìn chung tuyển Việt Nam chơi như vậy là hợp lý.

Còn sự bế tắc của tuyển Việt Nam là vì từ bàn thắng thứ nhất tới bàn thứ 2 kéo dài tới hơn 60 phút khiến người xem có sự sốt ruột. Nhưng vấn đề bóng đá là 90 phút.

Khi Nepal mất người, tuyển Việt Nam càng khó đá vì không đẩy đội hình lên một cách quyết liệt hơn. Đó là điểm chuyển biến chậm, nhưng sau phút 70 thì chúng ta làm tốt hơn để có 2 bàn thắng", BLV Quang Tùng nói.

Chiến thắng xứng đáng cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Hữu Hà

Về việc HLV Kim Sang Sik không dùng cầu thủ U23 nào trong đội hình xuất phát, BLV Quang Tùng nêu quan điểm: "HLV Kim Sang Sik cần sự an toàn, cẩn thận không thừa. Nếu hiệp 1 sử dụng nhiều cầu thủ U23 thì ông Kim sẽ phải thay họ ở hiệp 2. Các cầu thủ tốt nhất đá chính mà phải tới nửa cuối hiệp 2 mới có thêm bàn thắng thì rõ ràng có nhiều rủi ro".

Ngày 14/10, tuyển Việt Nam tái đấu Nepal trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), BLV Quang Tung tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang Sik chơi tốt hơn: "Chúng ta nhìn rõ đối thủ là như thế nào, vì thế phải có sự thay đổi.

Việc đầu tiên là tuyển Việt Nam có quyền tin tưởng sử dụng nhiều cầu thủ khát khao hơn ở hàng phòng ngự, sau đó có những điều chỉnh ở khu vực khác. Tuyển Việt Nam hiểu hơn về Nepal nên có thể kiểm soát được trận đấu".

