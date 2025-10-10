1. Được đánh giá cao hơn hẳn so với Nepal, chính vì thế chiến thắng nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Thậm chí nhiều người tin rằng tuyển Việt Nam chỉ cần tung đội hình 2 cũng có thể hoàn thành mục tiêu.

Với đội hình xuất phát mà HLV Kim Sang Sik sử dụng, giới chuyên môn càng chắc chắn tuyển Việt Nam không chỉ giành 3 điểm mà còn là một trận thắng đậm đà trước đối thủ đến từ Nam Á.

Bảng tỉ số, thời gian kiểm soát bóng, số cú dứt điểm, phạt góc… cũng nói lên điều đó với việc đội chủ nhà vượt trội trước khi thắng cách biệt 2 bàn trước Nepal để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Nepal. Ảnh: Hữu Hà

2. Thoạt nhìn mọi thứ có vẻ dễ dàng cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik, nhưng thực tế diễn ra trên sân Gò Đậu lại khác. Những thông số kỹ thuật, tỉ số… không thể che đi một sự thật: Tuyển Việt Nam có một trận đấu khó khăn.

Nepal không phải đối thủ của đội chủ nhà về chuyên môn, thậm chí ngay cuối hiệp đấu thứ nhất chỉ còn chơi với 10 người trên sân sau khi Limbu nhận thẻ đỏ.

Thế trận vượt trội, chơi hơn người… nhưng tuyển Việt Nam chơi khá bế tắc và sòng phẳng thừa nhận, đội bóng áo đỏ vất vả mới có thể ghi thêm 2 bàn thắng để hoàn thành mục tiêu đề ra trước trận.

3. Đặt giả thiết, nếu Nepal không mất người, có lẽ họ cũng khó tránh khỏi thất bại. Nhưng một điều chắc chắn đội bóng Nam Á sẽ khiến tuyển Việt Nam vất vả hơn, thậm chí không loại trừ khả năng khung gỗ của Văn Lâm bị đe doạ thêm, thay vì chỉ thua 1 bàn.

Có thể nhìn nhận, đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam tiếp tục chơi chưa tốt: các chân sút vẫn bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, trong khi các bài tấn công tương đối ít đột biến, trừ một vài pha bóng ở hiệp đấu đầu tiên.

Nhưng màn trình diễn là chưa thể hài lòng. Ảnh: Hữu Hà

HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam đạt mục tiêu chiến thắng, thế nhưng cách để hoàn thành những gì đề ra rõ ràng không dễ dàng đã đành còn có cả một chút hụt hẫng về lối chơi, sự hiệu quả tới bàn thua phải nhận trước Nepal.

Có thể việc muốn tuyển Việt Nam thắng với tỉ số hoàn hảo và đẹp mắt là đòi hỏi hơi nhiều. Tuy nhiên, cần nhớ rằng HLV Kim Sang Sik có trong tay một đội hình dày dạn kinh nghiệm chứ chưa có cuộc trẻ hoá như chờ đợi nên phải sòng phẳng: 3 điểm vừa giành được là không thể hài lòng.

