Lịch thi đấu World Cup hôm nay 22/6
Ngày Giờ Trận đấu Bảng Kênh trực tiếp
21/6 23:00 Tây Ban Nha 4-0 Saudi Arabia H VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
22/6 02:00 Bỉ 0-0 Iran G VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
05:00 Uruguay 2-2 Cape Verde H VTV3, VTV6, VTV9
08:00 New Zealand vs Ai Cập G VTV3, VTV6, VTV9