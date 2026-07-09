Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu VCK World Cup 2026, được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada, nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Lịch thi đấu World Cup hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|10/7 - 03:00
|Pháp vs Maroc
|Tứ kết
|VTV3, VTV6, VTV9
Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi vòng tứ kết World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
VietNamNet cập nhật danh sách các cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026, đang ngày càng nóng bỏng và hấp dẫn về các vòng đấu cuối.
World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 4 cặp đấu tứ kết, với sự góp mặt của nhiều ứng viên vô địch cùng những đội bóng tạo nên bất ngờ lớn.