Hãng xe Ford vừa công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD (hơn 130 nghìn tỷ đồng), bao gồm cho phát triển nền tảng và hệ thống sản xuất xe điện hoàn toàn mới.

Mục tiêu ngắn hạn cụ thể là tung ra dòng bán tải điện cỡ trung giá khoảng 30.000 USD (hơn 750 triệu đồng) rẻ nhất từ trước đến nay của hãng, nhưng vẫn trang bị những công nghệ tiên tiến và khả năng đặc biệt: cấp điện cho một ngôi nhà trong 6 ngày.

Theo công bố, dự án của Ford xoay quanh việc phát triển nền tảng Universal EV Platform và hệ thống sản xuất Universal EV Production System độc quyền, cho phép Ford phát triển nhiều dòng xe điện khác nhau, từ sedan, SUV đến bán tải... trên cùng một cấu trúc khung gầm.

Các dòng sản phẩm điện hóa của Ford sẽ sử dụng chung một nền tảng khung gầm mới. Ảnh: The Sun

Để tối ưu hóa năng lực sản xuất giúp giảm giá thành, nhà máy sẽ áp dụng mô hình “assembly tree - cây lắp ráp” giúp giảm 20% số linh kiện, 25% bu-lông, 40% diện tích lắp ráp và tăng 15% tốc độ sản xuất.

Mẫu xe đầu tiên của dự án này sẽ là bán tải điện double-cab, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Mẫu bán tải điện của Ford được sản xuất tại nhà máy Louisville (Kentucky, Mỹ) sau khi nâng cấp với khoản đầu tư gần 2 tỷ USD.

Ford cho biết, xe bán tải mới sở hữu nội thất rộng rãi hơn Toyota RAV4 2026, cốp trước giống F-150 Lightning và thùng sau có thể chứa được cả ván lướt sóng. Xe chỉ mất khoảng 4,5 giây để tăng tốc từ 0-97km/h, không kém gì mẫu coupe thể thao Ford Mustang sử dụng động cơ EcoBoost 2.3L tăng áp.

Điểm nhấn của dòng xe này là bộ pin lithium iron phosphate (LFP) do Ford tự sản xuất tại Blue Oval Battery Park (Michigan, Mỹ) với khoản đầu tư được rót thêm là 3 tỷ USD. Công nghệ pin mới của Ford cho phép xe lưu trữ năng lượng đủ dùng cho một hộ gia đình trong 6 ngày, một tính năng hữu ích trong bối cảnh nhu cầu điện dự phòng ngày càng lớn.

CEO hãng xe Mỹ Jim Farley gọi đây là “một canh bạc” và thừa nhận không có gì đảm bảo thành công, nhưng coi dự án là bước ngoặt lịch sử tương tự thời điểm ra mắt Model T – chiếc xe từng thay đổi ngành ô tô toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh Ford sẽ không nhập khẩu xe từ châu Á, mà sản xuất hoàn toàn tại Mỹ để chủ động chuỗi cung ứng và thúc đẩy việc làm trong nước.

(Theo The Sun)

