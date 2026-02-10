Theo hãng tin Al Jazeera, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephane Dujarric ngày 9/2 đã yêu cầu Washington làm rõ về việc thanh toán các khoản đóng góp ngân sách còn thiếu, dù Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz nói "việc thanh toán sẽ bắt đầu trong vài tuần tới".

"Chúng tôi ghi nhận những phát biểu này, nhưng thực tế là Tổng thư ký Guterres đã trao đổi với Đại sứ Waltz về vấn đề thanh toán trong một thời gian khá dài. Bộ phận kiểm soát ngân sách của LHQ đã liên hệ với phía Mỹ và đã có một số tín hiệu được đưa ra. Nhưng chúng tôi vẫn phải chờ để biết chính xác thời điểm thanh toán và số tiền cụ thể", ông Dujarric cho biết.

Trụ sở LHQ tại New York. Ảnh: NYT

Tuần trước, Đại sứ Waltz nói LHQ sẽ sớm nhận được một khoản thanh toán "đáng kể", được giải ngân trong thời gian rất ngắn. "Mọi người sẽ sớm thấy đợt giải ngân đầu tiên. Đó là một khoản đáng kể, là phần trả trước cho nghĩa vụ đóng góp hàng năm của Mỹ. Con số cuối cùng vẫn chưa được chốt, nhưng việc thanh toán sẽ diễn ra trong vài tuần tới", ông Waltz thông tin.

Hồi đầu tháng 1, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính, khi tổng số tiền các nước thành viên chưa thanh toán đã lên đến khoảng 1,57 tỷ USD. Tổng thống Donald Trump sau đó tuyên bố Washington có thể "dễ dàng" giải quyết vấn đề này, nhưng từ chối trả lời liệu Mỹ có thực hiện nghĩa vụ trả hàng tỷ USD đang nợ các tổ chức quốc tế hay không.

Theo các quan chức LHQ, Mỹ đã không đóng góp vào ngân sách thường xuyên trong năm ngoái và vì thế còn "nợ" tổ chức 827 triệu USD. Ngoài ra, Washington cũng chưa đóng 767 triệu USD cho ngân sách LHQ năm 2026, phần còn lại của khoản nợ là các khoản tồn đọng từ những năm trước.