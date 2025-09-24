Theo tờ Guardian, khi ông Trump và bà Melania vừa bước lên thang cuốn tại trụ sở LHQ, hệ thống đã bất ngờ dừng lại.

Nhà Trắng nhấn mạnh một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định liệu việc thang cuốn dừng đột ngột có phải là hành động chủ ý nhằm gây mất mặt Tổng thống Trump hay không.

Thang cuốn ở trụ sở Liên Hợp Quốc dừng đột ngột ngay khi vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bước lên. Nguồn: AS TV

“Nếu chúng tôi tìm ra ai đó ở LHQ hoặc nhân viên nào cố tình muốn Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân vấp ngã, những người đó sẽ phải chịu trách nhiệm", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ với Fox News vào tối 23/9.

Sau đó, chia sẻ trên mạng xã hội X, bà Leavitt nhấn mạnh: “Nếu ai đó ở LHQ cố tình cho dừng thang cuốn, họ cần bị sa thải và điều tra ngay lập tức”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric cho hay, sự cố xảy khi ai đó đi trước ông Trump đã vô tình ấn nút khởi động cơ chế an toàn của thang cuốn, khiến hệ thống dừng hoạt động. Theo ông Dujarric, người quay phim cho phái đoàn Mỹ dường như đã vô tình kích hoạt cơ chế dừng khẩn cấp của thang cuốn.

Trong một tuyên bố trước đó vào ngày 23/9, bà Leavitt đã nhắc tới thông tin do tờ Times of London công bố hôm 21/9 rằng, các nhân viên LHQ từng đùa về việc sẽ cho tắt thang cuốn và “nói với ông ấy (Trump) rằng chúng tôi đã hết tiền” giữa “cơn bão” cắt giảm tài chính của Mỹ.

Trên thực tế, “vận đen” vẫn chưa hết đeo bám ông Trump khi chiếc máy nhắc chữ cũng không hoạt động ngay khi Tổng thống Mỹ bắt đầu bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. “Dù ai đang vận hành máy nhắc chữ cũng gặp phải rắc rối lớn”, ông Trump nói.

Sau đó, ông Trump đã có tuyên bố mang tính trêu đùa khi liên kết 2 sự cố ông gặp phải với những thất bại của LHQ như sự thiếu ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình của lãnh đạo Nhà Trắng trước nhiều cuộc xung đột.

“Tôi đã chấm dứt 7 cuộc xung đột, giải quyết vấn đề với từng lãnh đạo các nước, nhưng chưa bao giờ nhận được một cuộc điện thoại từ LHQ. Tôi nhận được 2 thứ từ LHQ là thang cuốn hỏng và máy nhắc chữ không hoạt động. Cảm ơn rất nhiều”, Tổng thống Mỹ phát biểu.

Còn theo ông Dujarric, liên quan tới sự cố máy nhắc chữ, "chúng tôi không có bình luận vì thiết bị phục vụ cho bài phát biểu của Tổng thống Trump được nhân viên Nhà Trắng vận hành".