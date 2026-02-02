Trong cuộc phỏng vấn ngày 1/2 với tạp chí Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề tài chính của LHQ nếu cơ quan này yêu cầu.

"Nếu LHQ tìm đến, tôi có thể dễ dàng khiến tất cả quốc gia thành viên gửi séc chỉ trong vài phút, giống như việc tôi đã khiến NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng", ông Trump cho biết.

Tuy vậy, ông Trump nói "không biết" việc Mỹ đang chậm trễ trong việc thực hiện cam kết với LHQ, đồng thời từ chối trả lời liệu Washington có thực hiện nghĩa vụ trả hàng tỷ USD đang nợ các tổ chức quốc tế hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Về những thông tin cho rằng LHQ có thể đóng cửa trụ sở tại New York, nhà lãnh đạo Mỹ tin khả năng này sẽ không xảy ra. "Tôi không nghĩ đó là quyết định phù hợp, họ sẽ không rời New York. LHQ biết rõ đây là vị trí có tiềm năng rất lớn", ông Trump bình luận.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo được đưa ra trong bối cảnh LHQ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính, khi tổng số tiền các nước thành viên chưa thanh toán đã lên đến khoảng 1,57 tỷ USD.

"Khủng hoảng tài chính không còn mang tính tạm thời, mà đã trở thành vấn đề mang tính hệ thống, đe dọa trực tiếp đến hoạt động thường nhật của tổ chức, từ duy trì hòa bình, hỗ trợ nhân đạo cho đến các chương trình phát triển và bảo vệ nhân quyền. Nếu các thành viên không đóng góp đúng hạn, LHQ sẽ buộc phải cải tổ sâu rộng các quy định tài chính để tránh nguy cơ sụp đổ", Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu hôm 28/1.

Trong năm 2025, Mỹ, quốc gia đóng góp lớn nhất cho LHQ, đã cắt giảm nhiều khoản tài trợ tự nguyện và giảm mạnh chi tiêu viện trợ. Các nước phương Tây đóng góp hàng đầu khác, bao gồm cả Đức và Anh, cũng giảm viện trợ khi chuyển nguồn lực sang chi tiêu quân sự, dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng đối với tổ chức lớn nhất hành tinh.