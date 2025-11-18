Theo hãng tin CNN, Hội đồng Bảo an LHQ hôm 17/11 đã bỏ phiếu phê chuẩn nghị quyết do Mỹ đưa ra về Dải Gaza với kết quả 13 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 2 phiếu trắng của Nga và Trung Quốc. Nghị quyết này được đưa ra bỏ phiếu nhằm mục đích tăng thêm tính hợp pháp quốc tế cho kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp hôm 17/11. Ảnh: Liên Hợp Quốc

Trong một tuyên bố trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ cho hay: “Xin chúc mừng thế giới về cuộc bỏ phiếu đáng kinh ngạc của Hội đồng Bảo an LHQ, chỉ vài phút trước, đã công nhận và tán thành ‘Hội đồng hòa bình’ do tôi làm chủ tịch và bao gồm nhiều nhà lãnh đạo quyền lực cũng như đáng kính nhất trên toàn thế giới”.

Ông Trump cho biết thêm, các thành viên của "Hội đồng hòa bình" sẽ được công bố trong những tuần tới.

Phong trào Hồi giáo Hamas hôm 17/11 cho rằng, việc đưa bất kỳ lực lượng quốc tế nào nhằm thực hiện nhiệm vụ và vai trò bên trong Dải Gaza, trong đó có việc giải giáp các tay súng của nhóm, sẽ “tước đi tính trung lập vốn có của lực lượng đó và biến họ thành một bên tham gia cuộc xung đột”.

Trong khi đó, nhận xét về kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon nói: “Giống với việc chúng tôi quyết tâm đưa các con tin trở về nhà, việc đảm bảo giải giáp Hamas cũng vậy. Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ hay lơ là cho đến khi Hamas không còn là mối đe dọa với Israel".