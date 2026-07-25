Hỏa hoạn bùng phát sau khi Ukraine đánh trúng một mục tiêu ở Nga. Ảnh: Astra

Theo báo Kyiv Post và hãng tin Anadolu, trong một tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram, ông Zelensky đã nêu chi tiết quy mô của chiến dịch diễn ra trong đêm 24/7. Cụ thể, quân Ukraine đã tấn công một cơ sở sản xuất tại thành phố Kirov, nơi chế tạo các linh kiện cho hệ thống vũ khí của Moscow; một nhà máy lọc dầu ở Tyumen; một cơ sở hậu cần tại Yekaterinburg cùng một kho nhiên liệu và chất bôi trơn ở Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga.

Người đứng đầu Ukraine cũng nhấn mạnh kết quả của các cuộc tấn công tầm xa tại biển Caspian, xác nhận các lực lượng Kiev đã đánh trúng một chiến hạm Nga và các tàu tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran.

Sau tuyên bố của ông Zelensky, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố thêm các chi tiết liên quan đến những mục tiêu cụ thể bị tấn công tại Rostov-on-Don và trên biển Caspian trong chiến dịch phối hợp này. SBU cho hay UAV tầm xa đã tập kích một số mục tiêu quân sự tại thành phố Rostov-on-Don, bao gồm một tháp radar và anten đa chức năng 92N6E “Grave Stone”, một phần của hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph”.

Ngoài ra, cuộc tấn công ở Rostov-on-Don cũng phá hủy một hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2, một tổ hợp tác chiến điện tử Pole-21 và 2 kho chứa máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV).

SBU mô tả loạt hành động trên nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào các cảng của Ukraine. Cơ quan này khẳng định những chiến dịch nhằm làm suy yếu hệ thống hậu cần quân sự của Nga sẽ tiếp tục.