Theo trang tin Militarnyi, nhà báo Ukraine Yurii Butusov đã công bố video về sự việc. "Xạ thủ bắn tỉa Ukraine đã bắn trúng đích ở khoảng cách được xác nhận là 4.000m, lập kỷ lục thế giới mới về khoảng cách giao tranh. Viên đạn đã xuyên qua cửa sổ nơi mục tiêu xuất hiện", ông Butusov nói.

Theo ông Butusov, sự việc xảy ra vào ngày 14/8 tại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, khi một lính bắn tỉa Ukraine thuộc đơn vị Pryvid sử dụng súng trường Snipex Alligator 14,5mm với hệ thống ngắm được trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, và máy bay không người lái (UAV) điều chỉnh. Trong năm qua, đơn vị Pryvid đã giao tranh với gần 1.000 binh sĩ Nga trong các hoạt động phòng thủ tại khu vực.

Video: Militarnyi

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Snipex Alligator là súng trường bắn tỉa hạng nặng, bắn nhiều phát, cỡ nòng lớn, và được quân đội Ukraine đưa vào biên chế vào cuối năm 2020. Tầm bắn hiệu quả 2.000m, và tầm bắn tối đa lên tới 7.000m. Ở khoảng cách 1.500m, đạn của súng Snipex Alligator có thể xuyên thủng tấm giáp dày 10mm. Súng được thiết kế để phá hủy các công sự, và thiết bị bọc thép hạng nhẹ. Súng có chiều dài 2.000mm, nòng 1.200mm, và nặng 22,5kg khi chưa tính hộp tiếp đạn.

Kỷ lục trước đây được thiết lập vào tháng 11/2023 bởi binh sĩ Ukraine có tên Viacheslav Kovalskyi (58 tuổi) thuộc Cơ quan An ninh Ukraine. Người này đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 3.800m tại khu vực Kherson.

Năng lực bắn tỉa trong quân đội Ukraine đã phát triển đến trình độ cao nhất kể từ năm 2014. Ukraine đã phát triển và đưa vào sử dụng nhiều loại súng bắn tỉa, súng trường thiện xạ, cùng đạn dược chuyên dụng và thiết bị quang học.

Tuy nhiên, sự xuất hiện thường xuyên của các UAV trinh sát đặc biệt là những loại gắn máy ảnh nhiệt đã khiến các hoạt động bắn tỉa trở nên khó khăn hơn, thúc đẩy sự ra đời của các chiến thuật mới.