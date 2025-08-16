Theo hãng tin RT, trong cuộc họp báo chung tại Alaska sau hội đàm hôm 15/8, ông Putin cho rằng để có được một giải pháp lâu dài cho xung đột ở Ukraine, tất cả các nguyên nhân gốc rễ dẫn tới xung đột phải được giải quyết, những lo ngại chính đáng của Nga phải được xem xét, và sự cân bằng an ninh toàn cầu phải được khôi phục.

Trước đó, trong cuộc hội đàm kéo dài hơn 2,5 giờ, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã thảo luận về việc khôi phục quan hệ song phương, và hướng tới một giải pháp cho xung đột Ukraine.

Hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Alaska. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Putin công nhận việc chính quyền Mỹ và Tổng thống Trump sẵn lòng tham gia đối thoại và tìm kiếm giải pháp, đồng thời nhấn mạnh cam kết hai bên trong việc thấu hiểu sự phức tạp của tình hình.

Ông chủ Điện Kremlin cũng nhắc lại quan điểm người Nga và người Ukraine là những dân tộc anh em và mô tả hoàn cảnh hiện tại là một thảm kịch, đồng thời khẳng định mong muốn chân thành của Moscow là chấm dứt xung đột.

Theo Tổng thống Putin, bất kỳ giải pháp bền vững nào cũng phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đôt, và tính đến những lo ngại chính đáng của Nga. "Cần phải khôi phục sự cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu và trên toàn cầu", ông nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga đồng tình với ông Trump về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine là cấp thiết, và sẵn sàng hợp tác về vấn đề này. Ông hy vọng sự hiểu biết lẫn nhau đạt được trong các cuộc thảo luận sẽ mở đường cho hòa bình.

"Chúng tôi hy vọng điều này sẽ được Kiev và châu Âu đón nhận mang tính xây dựng, và sẽ không có trở ngại nào được tạo ra. Không nên có bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại tiến trình dự kiến thông qua các hành động khiêu khích, hoặc âm mưu phía sau", ông Putin nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Trump cho hay bài học quan trọng nhất từ các cuộc đàm phán là cơ hội hợp lý để đạt được hòa bình. Ông hy vọng sẽ sớm gặp lại ông Putin, và cho biết Tổng thống Nga chia sẻ mong muốn sớm chấm dứt xung đột.