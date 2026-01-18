Theo tờ Le Monde, EU chưa từng sử dụng công cụ được mệnh danh là vũ khí thương mại, cho phép liên minh trả đũa các nước thứ 3 gây áp lực kinh tế lên thành viên của khối nhằm thay đổi các chính sách của họ.

Ảnh: European University Institute

Vũ khí trên có thể cho phép EU thực hiện các biện pháp đối phó như áp thuế hoặc hạn chế tiếp cận thị trường, bảo vệ chủ quyền và lợi ích kinh tế của liên minh. Việc áp dụng công cụ này đòi hỏi sự ủng hộ của đa số các quốc gia thành viên.

Trước đó, Hiệp hội kỹ sư Đức cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu xem xét sử dụng công cụ chống cưỡng chế.

Hôm 17/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt một làn sóng tăng thuế quan đối với các đồng minh châu Âu cho đến khi Washington giành quyền kiểm soát Greenland. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết mức thuế 10% sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2 đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Các mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 và được duy trì cho đến khi Mỹ đạt được thỏa thuận để mua toàn bộ đảo tự trị của Đan Mạch.

Mức thuế mới của ông Trump nhằm vào một số quốc gia châu Âu, những nước đã triển khai quân đội tới Greenland theo yêu cầu của Đan Mạch.

Cyprus, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU trong 6 tháng thông báo, họ đã triệu tập một cuộc họp diễn ra vào 17h chiều 18/1.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ra tuyên bố chung khẳng định: "Việc áp thuế sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm... Châu Âu sẽ vẫn đoàn kết, phối hợp và cam kết bảo vệ chủ quyền của mình".