Theo trang Task & Purpose, nội dung trên được nêu rõ trong thông báo của phi đoàn tiêm kích số 51 tại căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc. Theo kế hoạch, buổi gặp mặt có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ diễn ra tại Trại Humphreys.

Quân nhân Mỹ cạo râu. Ảnh: Task&Purpose

Một quan chức không quân Mỹ đã xác nhận thông tin trên và tiết lộ thêm, ông Hegseth sẽ gặp gỡ các binh sĩ Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc. Người này nói: "Như các bạn đã biết, việc lãnh đạo cấp cao thăm binh sĩ khi họ công du các căn cứ trên khắp thế giới là điều bình thường".

Lầu Năm Góc cho hay, tuần này, ông Hegseth sẽ công du châu Á để nhấn mạnh sự tập trung của quân đội Mỹ vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ngoài Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Nhật Bản, Việt Nam và Malaysia.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Hegseth đã tuyên bố rõ ràng rằng, ông cảm thấy quân đội Mỹ đang đi chệch khỏi các tiêu chuẩn về ngoại hình khi ban hành quá nhiều giấy miễn trừ cạo râu trong những năm qua.

Phát biểu trước hàng trăm tướng lĩnh tại Quantico, bang Virginia hôm 30/9, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo: "Hôm nay, theo chỉ đạo của tôi, thời đại của vẻ ngoài thiếu chuyên nghiệp đã kết thúc. Không còn râu nữa".

Trước đó, ngày 20/8, ông Hegseth đã ban hành một bản ghi nhớ nhấn mạnh tiêu chuẩn diện mạo của quân nhân Mỹ là "cạo râu sạch sẽ và gọn gàng để có diện mạo quân sự đúng mực".

Tới ngày 30/9, quan chức này tiếp tục đưa ra một chỉ thị mới, nêu rõ quân đội Mỹ sẽ áp dụng các tiêu chuẩn trước năm 2020 và chỉ cấp miễn trừ tạm thời cho các tình trạng bệnh lý như viêm nang lông. Đây là một bệnh về da phổ biến ở nam giới da đen và bệnh sẽ gây đau đớn hơn nếu cạo râu.