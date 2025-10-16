Tờ Bưu điện New York dẫn thông tin được giới chức Lầu Năm Góc tiết lộ, chiếc phi cơ Boeing C-32 chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã bị nứt kính chắn gió “khi đang bay, và buộc phương tiện này phải hạ cánh khẩn cấp xuống Anh”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: DOW Rapid Response/Mạng xã hội X

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố: “Trong lộ trình bay trở về Mỹ sau cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), máy bay chở Bộ trưởng Hegseth đã phải hạ cánh không theo lịch trình ở Anh, sau khi kính chắn gió của phương tiện trên bị nứt. Chiếc phi cơ hạ cánh theo đúng quy trình và tất cả mọi người có mặt trên đó, bao gồm Bộ trưởng Hegseth, đều an toàn”.

Theo các báo cáo được truyền thông Anh cung cấp, chiếc máy bay Boeing C-32 sau khi nứt kính chắn gió đã phát tín hiệu khẩn cấp, hạ độ cao và bay đến nước Anh. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cho kính chắn gió của máy bay bị nứt.

Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội X sau đó, ông Hegseth xác nhận “mọi chuyện đều ổn, nhiệm vụ tiếp tục”.